Amministrative a Osimo, il Pd presenta la squadra mentre il centrodestra è ancora disunito

OSIMO – In un mix di conferme e volti nuovi, il Partito Democratico di Osimo prepara la squadra per le amministrative di giugno. L’ultima riunione del direttivo ha dato il via libera alla lista dei 24 candidati che parteciperanno alla competizione elettorale. Un mix di uomini e donne che vede le conferme dei big del partito: il sindaco in carica Simone Pugnaloni, la vice sindaca Paola Andreoni, il presidente del consiglio comunale Giorgio Campanari, gli assessori Pellegrini e Cardinali, il capogruppo dem Diego Gallina Fiorini, Fabio Marchetti, i consiglieri comunali Canapa, Flamini, Maggiori e Pierini, il segretario e vice segretaria del Pd Osimo. A loro si aggiungeranno new entry provenienti dalla società civile, alla loro prima esperienza politica, pronte a dare il proprio contributo per la città. «Abbiamo lavorato alla composizione della lista Pd ripartendo dal gruppo che in questi cinque anni ha contribuito attivamente nell’amministrazione Pugnaloni – spiega il segretario dei democratici Cristiano Pirani -. Per quanto riguarda i nuovi arrivati, sono uomini e donne che hanno da subito accettato di far parte della nostra lista in quanto credono nel progetto e nella figura della candidata a sindaco Michela Glorio. Li ringrazio per la loro disponibilità ma ci tengo anche a ringraziare chi in questi anni ha lavorato a fianco dell’attuale amministrazione e che per motivi personali non ha potuto rinnovare la propria candidatura. Siamo comunque un gruppo unito che continuerà a lavorare insieme per Osimo e per il Pd».

La situazione in vista delle amministrative

Non si è ancora sciolto il nodo del candidato del centrodestra per le amministrative di Osimo, anzi, ci sarebbero ulteriori passi che mettono in dubbio quelli fatti finora. In questa settimana Achille Ginnetti, candidato con la sua Progetto Osimo futura, avrebbe incontrato il candidato Sandro Antonelli, fuoriuscito dalle Liste civiche, per intavolare una trattativa. Fatto che porrebbe Antonelli ancora più lontano dal centrodestra, quell’ala che lo corteggia ancora “solo” per parte di Forza Italia e Lega che restano fermi su di lui, mandando all’aria, così facendo, l’eventuale corsa insieme con Fratelli d’Italia e le Liste civiche. FdI punta tuttora al candidato Francesco Pirani, ex vicesindaco civico, che sembra piaccia anche alle Liste seppur memori degli screzi con il leader Dino Latini ai tempi del suo ultimo mandato. I giochi sembravano fatti, con tutto il centrodestra e le Civiche unite contro il centrosinistra. Antonelli, che ha interloquito anche con FI e Lega, mantiene dritta la propria linea di correre con le sue due liste, Osimo al centro e Rinasci Osimo, con cui ha già iniziato gli incontri nei quartieri.