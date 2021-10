Amministrative a Castelfidardo e Camerano, urne aperte e affluenza bassa

L'affluenza alle ore 12 a Castelfidardo era dell'11,07 per cento mentre a Camerano del 12,67. Alle 19 aveva raggiunto, nella città della fisarmonica, i 30,06 punti percentuali, mentre a Camerano il 30,53 per cento

CASTELFIDARDO e CAMERANO – Prima giornata di voto intensa oggi, domenica 3 ottobre, a Castelfidardo e Camerano. L’affluenza alle ore 12 a Castelfidardo era dell’11,07% mentre a Camerano del 12,67%. Alle 19 aveva raggiunto, nella città della fisarmonica, i 30,06 punti percentuali, mentre a Camerano il 30,53%. Due dati che fanno riflettere sulla bassa affluenza in entrambi i Comuni: nel 2016 infatti a Castelfidardo, sempre alle 19, la percentuale era a 39,82 e nel secondo Comune a 41,28. Tutto comunque si sta svolgendo senza intoppi nelle 16 sezioni fidardensi e nelle quattro cameranesi.

L’ingresso alle sezioni della scuola Mazzini di Castelfidardo

La corsa a Castelfidardo (18mila e 645 abitanti e 16mila e 27 elettori) è a quattro, tre uomini e una donna, il sindaco uscente “contro” tre per la poltrona di sindaco. Marco Tiranti, imprenditore, ha quattro liste a sostegno: Pd-Castelfidardo bene in comune, Uniti e attivi, Sinistra unita, Azione civica solidale. Roberto Ascani, sindaco uscente, due: Movimento cinque stelle e Castelfidardo futura. Gabriella Turchetti, farmacista, ne ha tre: Fare bene per Castelfidardo, Lega Castelfidardo e Fratelli d’Italia. Tommaso Moreschi, architetto, è sostenuto dalla lista Solidarietà popolare. La città della fisarmonica, con ogni probabilità, andrà a ballottaggio domenica 17 e lunedì 18. Nel caso in cui infatti nessun candidato alla carica di sindaco ottenga il quorum del 50 per cento più uno, passano al secondo turno, cosiddetto di ballottaggio, i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Sono 156 i candidati in corsa per uno dei 16 posti all’interno del civico consesso, di cui 10 verranno assegnati alla maggioranza e sei all’opposizione. Cinque invece gli assessori che entreranno a far parte della Giunta designata dal nuovo sindaco.

A Camerano (settemila e 213 abitanti seimila e 781 elettori) la sfida è a tre. Il dottor Oriano Mercante si presenta con la lista Camerano unita, l’avvocato Marinella Ippoliti con NuovaMente Camerano e Giorgio Giostra con Camerano è ora. Non ha tentato il secondo mandato la sindaca uscente Annalisa Del Bello. Sono 12 i consiglieri comunali da eleggere e per Camerano non è ammesso il turno di ballottaggio.