Amministrative, ad Agugliano scende in campo anche Paolo Perucci

AGUGLIANO – Pare che sarà una sfida a due alle amministrative di giugno ad Agugliano. La prima a farsi avanti per la poltrona di sindaco è stata Alessandra Fiorani, 51 anni, ragioniera contabile di professione, per la lista “Insieme siamo Agugliano”. In queste ore è stato ufficializzato il candidato di “Agugliano progetto comune”, lista oggi al governo cittadino: è Paolo Perucci, 69 anni, già direttore generale del Centro Bignamini e della fondazione Don Gnocchi, oggi in pensione. Si presenterà alla cittadinanza domenica 14 gennaio alle 17.30 in biblioteca.

Il messaggio del sindaco Braconi

Il sindaco Thomas Braconi, al secondo mandato, lascia il posto: «Il cambio della legge elettorale che permetterà, a partire dalle prossime elezioni amministrative, di poter fare il terzo mandato da sindaco mi ha messo di fronte ad una scelta molto importante e difficile. Fare il sindaco, per chi ha passione per la politica, è il mestiere più bello che ci possa essere ma è anche un mestiere che ti assorbe completamente e questi 10 anni sono stati davvero bellissimi ma al tempo stesso davvero intensi. Ho svolto il mio ruolo con il massimo dell’impegno, della correttezza e della caparbietà. Purtroppo non siamo riusciti a realizzare tutto ciò che avremmo voluto e probabilmente avremmo anche deluso la fiducia di alcuni cittadini e questo è il più grande rammarico. La voglia di completare e dare risposte a ciò che non si è riusciti a fare è stata anche essa una grande spinta a continuare. Ho deciso di non ricandidarmi per provare a ricaricare un po’ le forze, non abbandonerò però il mio gruppo ed il progetto che abbiamo messo in piedi ma sarò sempre a loro disposizione e a disposizione di tutta la comunità per dare una mano a migliorare il nostro paese».