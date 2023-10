Amministrative 2024 a Osimo, il Pd alla maggioranza apre al dialogo

OSIMO – È il Partito Democratico, assieme ai gruppi Energia nuova, Ecologia e futuro, OsiAmo e Popolari uniti per Osimo alla maggioranza, a lanciare un messaggio in vista delle amministrative 2024. «In vista delle elezioni per il comune di Osimo, vogliamo rivolgere un messaggio a tutti i cittadini e alle forze politiche che in questi anni, anche se all’opposizione, hanno dimostrato di lavorare in maniera costruttiva per la città. Crediamo che il buon lavoro fatto in questi anni sia un’ottima base da cui ripartire per una nuova stagione politica fatta di idee e valori condivisi», scrivono.

Il terreno di confronto

Il terreno su cui vogliono confrontarsi ha però alcuni capisaldi non negoziabili: «Quello della sanità pubblica e della difesa dei servizi sanitari sul territorio (vedi il poliambulatorio); la priorità per i servizi sociali, per l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità e il sostegno alle famiglie; una pianificazione territoriale che si basa sulla sostenibilità, sulla rigenerazione urbana e sullo stop al consumo di suolo; il valore strategico dell’edilizia scolastica; un’amministrazione comunale che punti sempre più sulla digitalizzazione dei servizi; la risoluzione di alcuni nodi strategici della viabilità; la creazione di nuovi spazi pubblici per lo sport, la cultura e per la socialità dei cittadini e dei giovani; l’idea che le politiche culturali e turistiche siano una risorsa importante per il benessere sociale e per la crescita economica della città, che gli investimenti “green” – dagli impianti fotovoltaici alle piste ciclabili – sono ormai una strada obbligata per il futuro; il mantenimento della gestione pubblica di servizi fondamentali come l’acqua e l’igiene urbana; ma anche una città più “sicura”, che risponda con concretezza e senza demagogia alla domanda di sicurezza della cittadinanza, grazie all’implementazione di un complesso sistema di videosorveglianza che poche altre città oltre alla nostra possono vantare. Negli ultimi dieci anni abbiamo lavorato con passione su questi temi, portando idee nuove e facendo crescere una generazione di giovani amministratori. Riconosciamo l’importanza del rinnovamento e vogliamo continuare ad avvicinare altri giovani alla politica, per renderli sempre più protagonisti della città in cui vivono. Purtroppo, il dibattito pubblico è stato spesso avvelenato da conflitti politici che non hanno giovato a nessuno. Una contrapposizione cittadina che ha avuto ricadute negative anche sul fronte istituzionale, con l’ente Regione che è stato spesso strumentalizzato al solo scopo di contrastare l’operato dell’Amministrazione locale di diverso segno politico, contro l’interesse stesso di Osimo e degli osimani. È ora di abbandonare questa vecchia mentalità».

L’appello agli altri schieramenti

Poi l’apertura: «Noi siamo aperti al dialogo con tutti i cittadini, le associazioni del territorio e le forze politiche con cui ci sono stati maggiori punti di contatto, a partire dal Movimento Cinque Stelle e dalle liste di Progetto Osimo Futura. Lo abbiamo dimostrato in questi anni confrontandoci anche con Amministrazioni di diverso colore politico per poter raggiungere risultati positivi per la nostra città. Vogliamo che Osimo continui a guardare avanti. Siamo pronti a condividere un programma comune e una candidatura a Sindaco autorevole, capace di rappresentare questo nuovo progetto per la nostra città. Siamo pronti a fare la differenza insieme».