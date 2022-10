Visita all’Amerigo Vespucci, Mengoni in concerto, tartufo e castagne: cosa fare nelle Marche dal 9 al 16 ottobre

L’autunno entra nel vivo e in tutta la regione sono in programma sagre e feste per celebrare il pregiato fungo e il frutto simboli della stagione. Ma non solo enogastronomia perché in calendario ci sono anche iniziative di sport, musica e spettacoli

ANCONA- È il tartufo il protagonista indiscusso degli eventi organizzati nelle Marche nei mesi di ottobre e novembre. L’autunno entra nel vivo e in tutta la regione, nella settimana dal 9 al 16 ottobre, sono in programma sagre e feste per celebrare il pregiato fungo e il frutto simbolo della stagione: le castagne. Non solo enogastronomia perché da segnare sul calendario ci sono anche iniziative di sport, concerti, spettacoli e, nel porto di Ancona, una visita all’Amerigo Vespucci. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta su come trascorrere il fine settimana.

A Sant’Angelo in Vado (PU), il 15 e il 16 ottobre, secondo weekend di Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche che vedrà l’arrivo di migliaia di motociclisti per il 44esimo Motoraduno Internazionale del Tartufo, appuntamento che richiama centauri da tutta Europa. In paese ci saranno gli stand dei tartufai, stand gastronomici con prodotti tipici locali, musica, animazione, mostre, eventi, laboratori e visite guidate alla Domus del Mito. Il terzo ed ultimo weekend di Mostra è in programma il 22 e 23 ottobre. A Pesaro, domenica 16 alle 21 da non perdere il concerto di Marco Mengoni alla Vitrifrigo Arena.

Ad Ancona, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre al Porto Antico torna l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare. Con l’occasione i visitatori potranno salire a bordo del veliero più bello del mondo, scoprire la sua storia e molte curiosità. Inoltre, dal 14 al 16 ottobre alla Mole è in programma il Kum Festival, la manifestazione che ogni anno coinvolge specialisti della clinica, psicoanalisti e medici, filosofi, storici, scrittori e artisti in un dialogo costruttivo e polifonico sulla cura di sé, dell’altro e del mondo. L’edizione 2022 avrà come filo conduttore “Cantiere: il fine vita”. A Morro d’Alba dal 14 al 16 ottobre va in scena la 17esima Festa del Lacrima e del Tartufo, con mostra mercato di prodotti tipici, stand gastronomici con specialità a base di tartufo di Acqualagna e vino Lacrima di Morro d’Alba, artigianato artistico e hobbistica, animazione e musica dal vivo, mostre, giochi e divertimento. A San Paolo di Jesi nel weekend si celebra La Festa del Vi de Visciola. Da venerdì a domenica ci saranno stand enogastronomici con specialità del territorio, concerti e dj set, spettacoli, mercatini artistici e artigianali, tour guidati nelle cantine della zona che producono il vino di visciola. Sul palco saliranno, tra gli altri, i Kurnalcool, Zio Pecos, Dj Fargetta. Immancabile poi la “tracannata” gratis dal carro.

Nel fermano sono numerose le iniziative dedicate alle castagne. Oggi, domenica 9 ottobre, tutti a pranzo a Servigliano con vincisgrassi e polenta. Non mancheranno giochi popolari, gruppi folkloristici e castagne. E ancora, dolci e caldarroste accompagnati da acquaticcio gratis per tutti e vino cotto. Sempre oggi, a Smerillo c’è la Castagnata in Piazza, Grottazzolina la propone invece il 16 ottobre accompagnata da intrattenimento, gara di bellezza per cani, dimostrazione di agility dog e disco dog. E per i bambini dalle ore 12 animazione, truccabimbi, giochi e gonfiabili. Anche a Monte Urano sabato e domenica prossimi va in scena la Castagnata, giunta alla 32esima edizione, e la Sagra de “lu polentò ndegghiatu cottu su lu fornu a legne”, arrivata all’edizione numero 12, con stand gastronomici e musica.

A Tolentino (MC), come tutti gli anni, si rinnova l’antica tradizione del dono dei ceri a San Catervo. Da venerdì 14 ottobre a domenica 16 sono in programma intrattenimenti medievali, esibizione di tiro con l’arco, passeggiata medievale con i figuranti in costume per scoprire la storia della Tolentino del 1400, stand gastronomici, la disputa del palio e il tradizionale corteo con la sfilata di 100 figuranti per la rappresentazione della cerimonia del Dono dei Ceri a San Nicola e San Catervo. Restando in provincia di Macerata, a Porto Recanati dal 14 al 16 ottobre appuntamento con lo sport. 5 Mila Marche è il primo grande evento triennale di cicloturismo delle Marche per raccontare le meraviglie della regione in sella ad una bicicletta. Sabato 15 si pedala per la 5Mila Randonnèe, gara impegnativa di 250 km e 5.300 metri di dislivello. Si parte e si ritorna a Porto Recanati passando per Macerata, Cingoli e Recanati. L’iniziativa prevede anche una ciclopedalata aperta a tutti di 10km su percorsi ciclabili con una sfiziosa merenda e una ciclopedalata in rosa. Domenica 16 Ottobre è invece il turno della Granfondo 5Mila Marche, l’anima agonistica dell’evento con due percorsi di 120km (1900mt) e 80km(1300mt).

Ad Ascoli Piceno sabato e domenica prossimi appuntamento con APP – Ascoli Piceno Present, il festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee: una full immersion nel teatro, musica e danza dell’oggi con 14 spettacoli in magnifici spazi della città. Ad Acquasanta Terme (AP) sabato 15 e domenica 16 ottobre da non perdere la 51esima Festa d’Autunno con castagne, funghi, tartufi, noci e formaggio. Ci sarà la mostra mercato dei prodotti tipici dei Monti della Laga, artigianato, gastronomia e folklore. Si inizia sabato pomeriggio con l’apertura degli stand gastronomici e cottura delle caldarroste con vino cotto.