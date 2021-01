Ambulanza va fuori strada, feriti tre volontari: uno è grave

ANCONA – La ruota che finisce oltre l’asfalto, a bordo strada, e il mezzo balza contro un albero. Incidente per un equipaggio della Croce Gialla di Agugliano, oggi pomeriggio, a Casine di Paternò.

Attorno alle 17 l’ambulanza adibita al trasporto dei servizi secondari si è schiantata contro una pianta. A bordo c’erano tre volontari che sono rimasti feriti. Il più grave, portato poi in codice rosso al pronto soccorso di Torrette, ha 20 anni e studia Scienze Infermieristiche. D. C., le sue iniziali. Il giovane, che fa servizio civile in associazione ed è in scadenza proprio per il mese di gennaio, ha riportato un brutto trauma facciale. Con lui in ospedale c’è il padre. Non correrebbe pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi.

Alla guida del mezzo c’era un volontario più anziano, di 68 anni, con una esperienza triennale nei servizi. È rimasto ferito lievemente. Stando alle prime informazioni rientravano da un servizio non di emergenza. Ferito un terzo milite che si trovava sul sedile del passeggero. Non è grave.