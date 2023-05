Ambiente, economia circolare, cyber security: al via il concorso Ecapital 2023

Il concorso si configura come una competizione tra business idee che prevede formazione specifica per tutti i partecipanti, tutorship, premi in denaro

ANCONA – Il 30 aprile 2023 sono scaduti i termini per partecipare al concorso Ecapital 2023 attualmente in pieno svolgimento. «Il concorso sorge con l’obiettivo di stimolare i giovani a realizzare start up innovative attraverso un percorso formativo e premi in denaro per un ammontare complessivo di 200.000 euro messi in palio dalla Fondazione Marche che da anni investe e crede nelle sfida di generare sul territorio nuove figure imprenditoriali aprendo vie alternative all’industria», spiegano i promotori.



Il bando è stato indetto da Regione, la Camera di Commercio delle Marche, l’Università Politecnica delle Marche, l’Istao, la Confindustria Marche e la Crédit Agricole, tutte realtà che sostengono l’idea di Fondazione Marche.

L’iniziativa anche quest’anno è stata aperta ad idee imprenditoriali innovative di qualsiasi settore, con particolare attenzione ai seguenti temi: ambiente, energia e sostenibilità, economia circolare, digitale, data science, cyber security, materiali compositi, meccatronica, aging. Il concorso si configura come una competizione tra business idee che prevede formazione specifica per tutti i partecipanti, tutorship, premi in denaro fino a 200.000 euro e borse di studio per master Istao.



I progetti ammessi a partecipare all’edizione 2023 sono stati 44 con 146 ragazzi iscritti.

Le proposte sono suddivise nelle seguenti categorie:

– 14 categoria DIGITALE

– 8 categoria AMBIENTE

– 6 categoria ALTRO

– 4 categoria TELEMEDICINA

– 4 categoria ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

– 3 categoria AGING

– 2 categoria LOGISTICA

– 2 categoria MECCATRONICA

– 1 categoria BLUE ECONOMY

«I giovani aspiranti imprenditori – spiega il presidente di Fondazione Marche Mario Pesaresi – hanno già preso parte il 9 maggio scorso presso l’istituto di Ricerca Istao al percorso di formazione che fornisce ai partecipanti conoscenze, strumenti metodologici ed esperienze utili allo sviluppo dell’idea di business, dal suo concepimento alla proposta a potenziali interlocutori/partner finanziari e commerciali, transitando per la stesura di un business plan. Un ulteriore approfondimento formativo sarà possibile con l’interazione tra i giovani aspiranti e l’acceleratore Ac75 già attivo da tempo ed anche questo promosso da Fondazione Marche. Si tratterà di un’attività finale di formazione in coworking dove le neo start up verranno immerse in un processo di accelerazione attraverso esperienze e professionalità che Ac75 ha acquisito nei suoi anni di attività contrassegnati dalla creazione di una rete di esperti internazionali che dialogano ormai stabilmente con l’acceleratore marchigiano che ha aiutato un numero importante di start up ad affermarsi sul mercato».



Le lezioni sono finalizzate al trasferimento di tecniche e metodologie utili alla messa a punto dell’idea di business e alla successiva stesura del business plan per progettare l’impresa.

I moduli affrontanti riguarderanno:

MODULO 1 “L’approccio allo sviluppo del progetto di business”, un seminario che introduce all’approccio del CUSTOMER DEVELOPMENT MODEL; ovvero il processo attraverso il quale testare e ritestare sul campo il proprio modello di business, cercando di risolvere le carenze e superarne i limiti prima del lancio effettivo sul mercato.

Un approccio che consente di cogliere da subito le reali potenzialità del progetto innovativo creato e scegliere quindi se svilupparlo o abbandonarlo.

MODULO 2 “Business Model Canvas” Si introducono i partecipanti allo strumento del Business Model Canvas, uno strumento strategico che utilizza il linguaggio visuale per creare e sviluppare modelli di business innovativi, consentendo di rappresentare visivamente il modo in cui un’azienda crea, distribuisce e cattura valore.

MODULO 3 “La struttura del Business Plan” Panoramica sulla struttura e sulle tecniche di redazione di un Business Plan. Un’introduzione ai contenuti di natura descrittiva consentirà di definire tutti gli elementi utili a stimare la dimensione e le potenzialità del business da sviluppare.

MODULO 4 “Il piano economico e finanziario” L’illustrazione delle tecniche di costruzione del piano economico-finanziario intende consentire l’interpretazione dei dati raccolti: la predisposizione di una serie di prospetti di sintesi permetterà di valutare la fattibilità del progetto d’impresa, consentendone contemporaneamente una presentazione professionale



Dopo la chiusura del percorso di formazione, si aprirà, per due settimane, uno spazio di supporto al perfezionamento dei progetti d’impresa in vista della scadenza prevista per la consegna del business plan (30 luglio 2023). Saranno a disposizione dei team due specialisti, rispettivamente focalizzati sugli aspetti di “come organizzare un buon pitch” e su “come ottimizzare la gestione del team”.

Il servizio di supporto si svolgerà su appuntamento fissato con i singoli team proponenti.

Infine, nel mese di ottobre 2023, la selezione avverrà sulla base di una valutazione che terrà conto dell’originalità, dell’attinenza alla tematica indicata, della sostenibilità economica, della qualità e dell’efficacia potenziale del progetto.



L’esito della selezione verrà comunicato durante una cerimonia ufficiale e mediante pubblicazione sul sito internet della lista dei progetti prescelti, successivamente alla cerimonia.

I vincitori verranno premiati con premi in denaro fino a complessivi 200.000 euro finanziati da Fondazione Marche con modalità di finanziamento progressivo alle start up vincitrici.