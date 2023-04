L’ambasciatrice di Grecia in Italia S.E. Eleni Souranì in visita ad Ancona

ANCONA – L’ambasciatrice di Grecia in Italia S.E. Eleni Souranì ha effettuato una visita ufficiale ad Ancona nei giorni scorsi, dove è stata ricevuta dal console onorario di Grecia in Ancona per le Regioni Marche ed Umbria Dimitris Beligiannis. Nella sede del Consolato Onorario, la diplomatica ha incontrato il consiglio direttivo della Comunità Ellenica della Regione, con il quale si è congratulata per le sue attività.

Ha visitato la cattedrale di San Ciriaco ed anche la cripta.



In occasione dell’inizio dei collegamenti estivi dei traghetti da Ancona per Igoumenitsa e Patrasso, ha visitato una nave passeggeri di bandiera Greca ormeggiata in porto.

Durante la cena organizzata in suo onore, ha incontrato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ed il prefetto Darco Pellos, con i quali ha discusso degli storici rapporti di Ancona con la Grecia e delle prospettive per ulteriori collaborazioni e li ha ringraziati per la calorosa accoglienza.

Souranì ha inoltre espresso la propria gratitudine per l’ottima collaborazione con le istituzioni greche, al presidente ed al segretario generale dell’Autorità Portuale di Ancona, al dirigente della Polizia Marittima e al Comandante della Capitaneria di Porto di Ancona. Ha avuto anche l’opportunità di conversare con il Primario del reparto epatologia e Trapianti degli Ospedali riuniti di Ancona e con il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche.

L’ambasciatrice S.E Eleni Souranì accompagnata dal Console Onorario in Ancona Dimitris Beligiannis ha effettuato poi anche una visita in Prefettura con prefetto Darco Pellos dove sono stati riaffermati gli storici rapporti di amicizia e collaborazione tra i due paesi.