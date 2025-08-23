Alto Impatto, il Piano sotto la lente della Polizia

A seguito dei controlli disposti dal Questore di Ancona d'intesa con il Prefetto sono state controllati 19 mezzi e identificate 78 persone

Proseguono al Piano e al mercato in Piazza d’Armi i servizi ad Alto Impatto della Polizia di Stato, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesta con il Prefetto, per il monitoraggio del territorio. Il servizio è stato messo in campo fin dal mattino di oggi, sabato 23 agosto. A seguito dei controlli aono state identificate 78 persone e controllati 19 veicoli, attraverso tre posti di controllo dispiegati nelle aree più nevralgiche.

Durante i controlli, i poliziotti della Questura di Ancona hanno denunciato un trentenne di origini senegalesi, irregolare sul territorio nazionale, cui è stato notificato un Ordine del Questore di Ancona a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Denunciato anche un trentacinquenne di origini ivoriane anche questo perché irregolare sul territorio nazionale.

Nei pressi di via Giordano Bruno, gli agenti si sono imbattuti in un trentenne originario del Bangladesh, che hanno deferito ai sensi dell’art. 75 del testo unico in materia di stupefacenti. Alla vista degli operatori, l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento agitato e circospetto. Raggiunto dai poliziotti, che gli chiedevano se avesse con sé qualcosa di illecito, il trentenne avrebbe estratto spontaneamente dal portafogli un ritaglio di carta contenente circa mezzo grammo di hashish.

Resta alta l’attenzione della Polizia di Stato sul quartiere, dove in settimana il Questore di Ancona ha disposto la chiusura per 10 giorni ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. di un esercizio commerciale precedentemente interessato da numerosi interventi e controlli degli avventori da parte della Polizia di Stato.