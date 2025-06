Alluvione, sopralluogo all’Aspio: in arrivo i ristori

CAMERANO – Sono in arrivo per metà luglio i ristori destinati ai danneggiati dall’alluvione del 18 e 19 settembre scorso. E’ emerso durante il sopralluogo di pochi giorni fa nel territorio alluvionato che ricade nel comune di Camerano alla presenza del sindaco Oriano Mercante, dell’assessore ai Lavori pubblici Luciano Lucchetti, del vice commissario alluvione Stefano Babini, del funzionario della Regione Vito Macchia e dell’assessore alla Protezione civile Marche Stefano Aguzzi. I contributi previsti per tutti, anche gli abitanti delle città limitrofe colpite, ammontano a 5mila euro per i privati e 20mila euro per le aziende, per un totale di 6 milioni di euro, parte dei 13 stanziati dal Governo. Il decreto attuativo è atteso nei prossimi giorni. «Nel frattempo, proseguono gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Sono stati stanziati due milioni di euro per lavori di somma urgenza lungo 10 chilometri del torrente Aspio, dalla frazione su cui insiste il ponte dell’A14 fino alla confluenza con il Musone, nel territorio di Numana. L’obiettivo è la laminazione in alveo, necessaria per ridurre il rischio di nuove esondazioni – informa Mercante -. Gli interventi riguardano anche il fosso del Concio, fortemente ostruito negli anni da vegetazione e costruzioni a ridosso dell’alveo, situazione che ha aggravato i danni durante le recenti alluvioni. I cambiamenti climatici hanno imposto maggiore necessità di sorveglianza».

Il sopralluogo a Osimo

Un’altra pioggia intensa ha creato danni e disagi anche in Valmusone la scorsa settimana, fortunatamente non seri, ma ha comunque riacceso la paura tra i residenti, molti dei quali stanno ancora pagando lo scotto proprio dell’alluvione del 18 e 19 settembre scorsi. L’assessore alla Viabilità Lorenzo Bottegoni e il consigliere con delega ad Adattamento del territorio ai cambiamenti climatici Fausto Marincioni hanno effettuato un sopralluogo in via Molinaccio a San Biagio per l’erosione laterale del Rio Rosciano che sta sotto-scavando un tratto di strada: «Concentrarsi solo sulla pulizia dei fossi senza considerare il contesto idrogeologico più ampio, come la gestione del reticolo idrografico principale, può essere inefficace e, in alcuni casi, controproducente. La pulizia dei fossi, seppur importante (nessuno lo nega), purtroppo non è più sufficiente a prevenire le alluvioni – spiega Marincioni -. Se vogliano attuare misure sostenibili nel lungo termine, è necessario mettere in atto un programma di generale riqualificazione del territorio, riducendo l’impermeabilizzazione, creare aree verdi e promuovere l’infiltrazione dell’acqua nel terreno (per esempio dove necessario ripristinare anche degli acquitrini) e non ultimo, adottare piani urbanistici che tengano conto del pericolo idrogeologico e che evitino la costruzione in aree a rischio».