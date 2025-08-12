Alluvione a Osimo, il Comune prende tempo per la richiesta di calamità

Hanno partecipato i delegati di Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confapi e Cisl. Dall’incontro è emerso che i problemi principali sono stati registrati alle colture delle campagne locali

OSIMO – La sindaca di Osimo Michela Glorio ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria per parlare dei danni subiti dal maltempo di domenica 3 agosto. Hanno partecipato i delegati di Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confapi e Cisl. Dall’incontro è emerso che i problemi principali sono stati registrati alle colture delle campagne locali. Le altre categorie imprenditoriali hanno evidenziato invece pochi danni di rilievo.

Le parole della sindaca

«Ci daremo altri 10 giorni di tempo per dare modo a tutte le associazioni di raccogliere ulteriori segnalazioni per avere un quadro più definito possibile, specialmente nel modo agricolo. Intanto, ci stiamo confrontando con i sindaci di Castelfidardo e Numana, che sono i territori più colpiti assieme ad Osimo – dice la prima cittadina -. L’intenzione è di redigere una missiva congiunta da inviare alla Regione Marche per chiedere lo Stato di Calamità naturale e avviare quindi l’iter per gli eventuali ristori, almeno agli imprenditori agricoli le cui coltivazioni in alcuni casi sono state completamente devastate, come dimostrano le foto qui sotto di un terreno agricolo a sud di Osimo».

Le parole di Latini

Il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini fa sapere: «La Regione Marche farà tutto ciò che è nelle proprie possibilità per ristorare i cittadini colpiti dal nubifragio di due domeniche fa, che ha interessato un’ampia area da Osimo a Castelfidardo, Camerano, Sirolo, Numana e altre località del territorio a sud di Ancona. Resta il fatto che, qualora l’evento non dovesse essere riconosciuto come calamità naturale ai fini della protezione civile, sarà comunque fondamentale individuare altre modalità per garantire il ristoro dei danni subiti».