Alluvione, dal Rotary Ancona Conero un’idropulitrice per la Caritas di Senigallia

ANCONA – Anche il Club Rotary Ancona Conero si è mobilitato per portare aiuti alle popolazioni alluvionate di Senigallia e comuni limitrofi: ieri mattina, 28 settembre, infatti presso il magazzino solidale Rikrea è stata donata alla Fondazione Caritas Senigallia una idropulitrice professionale idonea a supportare le rilevanti opere resasi necessarie a seguito della disastrosa alluvione dello scorso 15 settembre.

Presenti alla consegna il presidente del Club Andrea Bartolini, il segretario Alessandro Scalise, il presidente della Fondazione Caritas Senigallia Giovanni Bomprezzi e alcuni volontari.

«Siamo onorati di poter portare un nostro contributo in aiuto alle popolazioni alluvionate attraverso associazioni come Fondazione Caritas Senigallia che fin da subito si sono attivate per fronteggiare l’emergenza – ha sottolineato Bartolini – Uno dei principi guida che da sempre anima il Rotary è quello del servire al di sopra di ogni interesse personale, quindi incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio alla società come base di tutte le iniziative benefiche. Un grazie speciale da parte nostra ai tanti volontari impegnati sul campo da settimane per portare aiuto e conforto alle persone vittime di questo disastro».

Dopo l’idropulitrice il Club Rotary Conero effettuerà al più presto altre donazioni. La Caritas Senigallia ha fatto sapere di avere urgente bisogno di attrezzature e materiali quali tiraacqua, pale grandi, scope e scopettoni, stivali, secchi, spugne e stracci, guanti, scottex, detersivi per pavimenti, candeggina, sgrassatori, carriole, sacchi grandi neri, cerotti e disinfettante.

Avviata anche una raccolta fondi dalla Onlus per sostenere economicamente le persone colpite dall’alluvione attraverso la piattaforma www.ridiamodignita.it/dona/aiuti-alluvione