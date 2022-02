Ancona: allertati per un furto, i poliziotti trovano un arsenale di armi bianche

Sono stati chiamati per il presunto furto di un Rolex. E in casa hanno trovato diversi pugnali, un machete, una katana e un gladio

ANCONA – Chiamate per un presunto furto, le forze dell’ordine scoprono un arsenale di armi bianche. È successo ad Ancona la notte scorsa. I poliziotti dell’Upg e Sp di Ancona sono intervenuti in un’abitazione in zona Pietralacroce: un anconetano 36enne sosteneva di essere stato derubato di un orologio Rolex del valore di circa 15mila euro da un conoscente.

Giunti sul posto, gli operatori rintracciavano il proprietario del Rolex, il quale riferiva appunto quanto già comunicato alla Centrale operativa, salvo poi accorgersi successivamente che l’orologio era ancora presso la sua abitazione e non c’era stata alcuna sottrazione indebita.

Nel ricostruire la vicenda, sentite tutte le parti coinvolte, emergeva tuttavia che il 36enne era in possesso di molte armi bianche, che aveva utilizzato sia per minacciare il presunto autore del furto, sia in passato per motivi legati a intenti suicidi.

Valutate le circostanze e le condizioni anche emotive dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di procedere al sequestro cautelare di tutti gli strumenti atti ad offendere presenti nell’appartamento. Sono stati ritrovati diversi pugnali, un machete, una katana e un gladio, armi che necessitano di denuncia della detenzione presso l’autorità di P.S., cosa che il detentore invece non aveva formalizzato.