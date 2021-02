ANCONA- Il Comune di Ancona e il Sindaco Valeria Macinelli si preparano alle possibili nevicate previste per il weekend e, per non farsi trovare impreparati, hanno deciso intorno all’ora di pranzo di oggi (venerdì 12 febbraio) di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 13 febbraio. Questo il post ufficiale pubblicato sulla pagina del Comune di Ancona:

“Le previsioni meteo indicano neve per stanotte e nelle prime ore di domani: per evitare disagi, specie agli studenti e ai docenti che provengono da fuori comune e dalle zone collinari, saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi alle Università tranne il polo didattico ospedaliero di Torrette. In serata partiranno mezzi spargisale nelle vie principali e in quelle di accesso agli ospedali e destinazioni “sensibili”.

La decisione è figlia di un summit tenuto questa mattina dal Sindaco Mancinelli con la sua Giunta a seguito di diversi incontri svolti insieme alla Prefettura e alla Protezione Civile. Lo stesso Comune ha già predisposto una serie di interventi per le strade ritenute più a rischio garantendo, in maniera prioritaria, l’accesso agli ospedali e i collegamenti con la grande viabilità.

Attivo, in ogni caso, il piano neve che suddivide il territorio comunale in 14 zone con 12 ditte convenzionate con l’amministrazione oltre a due squadre del magazzino comunale pronte e disponibili per l’intervento immediato qualora dovesse ritenersi necessario.

Con l’ordinanza in vigore si ricorda: “L’obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o catene da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio sulle SS.PP della Provincia di Ancona, è rivolto a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.