Allerta meteo, anche Falconara chiude le scuole

FALCONARA – Scuole chiuse a Falconara per tutta la giornata di domani, 7 ottobre. L’allerta meteo della Protezione civile delle Marche, che prevede criticità idrauliche ed idrogeologiche con il rischio di allagamenti (che da queste parti si sono già verificati negli anni a causa delle esondazione dei fossi), ha portato anche il Comune falconarese a prendere la decisione già assunta da Senigallia. «A titolo precauzionale saranno chiuse domani le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia», si legge nella nota trasmessa dall’ente sui canali social qualche minuto fa.

Non è da escludere che nelle prossime ore possano arrivare simili scelte anche da parte dei Comuni limitrofi. C’è grande preoccupazione per i fenomeni meteorologici che potrebbero abbattersi sulle Marche domani, tanto che preventivamente si sono attivati gli organi competenti per garantire la massima sicurezza dei più piccoli. E non solo.

La notizia è stata ripresa e commentata personalmente anche dal sindaco Stefania Signorini: «Domani, causa dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile, come altri Comuni limitrofi abbiamo deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado», scrive il primo cittadino sulla propria pagina Facebook e su Telegram.