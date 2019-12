Alle Muse i Golden Voices of Gospel, a Portonovo messa e concerto di Natale

ANCONA – Sta per arrivare l’appuntamento con il gospel, il più atteso del periodo natalizio. Il 22 dicembre, alle ore 21.30, saliranno sul palco del Teatro delle Muse i Golden Voices of Gospel, un team di artisti professionisti della scena gospel americana guidati dal direttore musicale Reverendo Dwight Robson. Nessuno vuole mancare al concerto, organizzato da Ancona Jazz, tant’è che sono disponibili solo i biglietti in terza galleria.

Con gli spirituals e i gospel tradizionali, i The Golden Voices of Gospel presentano da 20 anni la musica pastorale afroamericana sulle scene europee, presso festival e in varie chiese. Sono inoltre stati coristi per Michael Jackson, Mariah Carey, Howard Carpendale, Peter Kraus, Andre Rieu, Ross Anthony e Helene Fischer. Sul palco ad Ancona saranno in 12 elementi, ovvero 9 cantanti e la sezione ritmica. Sarà un gospel ricco di passione e di anima, un viaggio denso di gioia e spiritualità fino alle radici del genere.

Questa formidabile formazione gospel è senza dubbio una delle più rappresentative della musica sacra afroamericana. I Golden Voices of Gospel oggi sono considerati uno dei gruppi più popolari d’Europa e hanno attirato l’attenzione internazionale con una miscela di voci e un sound trascinante, una naturale pulsione, una vitalità irresistibile, schietta e comunicativa. È questo un gruppo di grande impatto e dalla sicura originalità con un repertorio che ripercorre in pieno i temi della grande tradizione sino alle espressioni con timbriche più contemporanee. Il loro sound energico conquisterà la platea del Teatro delle Muse attraverso un repertorio da brividi.

Intanto oggi, 21 dicembre, nella chiesa di Santa Maria di Portonovo, in occasione della celebrazione della Santa Messa alle ore 18, si svolgerà il tradizionale concerto di Natale. La rassegna musicale “Onde di Note“, organizzata dall’Associazione Anspi ZonaMusica con Italia Nostra onlus di Ancona, che ha saputo intrattenere nella stagione estiva bagnanti e turisti con i concerti nella chiesetta, prosegue infatti il suo cammino con la nuova edizione 2020. Con il sostegno della Fondazione Cariverona, arricchisce la sua programmazione artistica di nuovi concerti e nuovi itinerari musicali e oggi, all’interno della chiesa, riecheggeranno le voci del coro universitario del CRUA di Ancona, diretto dal M° Laura Petrocchi.

Inoltre, grazie a Italia Nostra, la chiesa sarà aperta nel periodo natalizio fino al 12 gennaio: il 22, 27, 29 dicembre e il 3, 5, 10, 12 gennaio, dalle ore 10 alle 12.30. Le settimane successive, la chiesa sarà aperta il venerdì e la domenica, dalle ore 10 alle ore 12.30.

