Allarme würstel con chiodi per cani a Castelferretti: indaga la polizia locale

L'incubo coinvolge anche il territorio falconarese, dopo quello di Ancona. Individuati nel parcheggio di via Terzi, già rimossi dagli agenti. Allerta massima per i proprietari dei cani

FALCONARA – Un incubo senza fine per i cani e soprattutto per i loro proprietari. Segnalata la presenza di würstel ripieni di chiodi anche a Castelferretti, nel parcheggio di via Terzi. L’allarme coinvolge la popolosa frazione di Falconara, dopo che nelle scorse settimane erano rimasti interessati diversi quartieri di Ancona, da un fenomeno grave e che purtroppo non accenna a terminare.

Dopo una segnalazione di un cittadino, sul posto – che si trova nell’area dietro l’ufficio postale – sono intervenuti prontamente gli uomini della polizia locale, i quali hanno provveduto a rimuovere i pezzi di carne. Tuttavia, come avvisato dal Comune, non è da escludere che i würstel con i chiodi possano essere stati abbandonati, da qualche incivile, pure in altri luoghi della città.

Gli agenti hanno avviato un’indagine. Nel frattempo l’ente locale ha lanciato il monito alle persone di prestare massima attenzione, onde evitare che i cani possano entrarci a contatto.