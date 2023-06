Alla scoperta della Riviera del Conero e del suo parco con la racchetta in mano

ANCONA – Conero & Riviera Sportime e City Tour Tennis & Padel sono pronte ad animare nuovamente il territorio anconetano della Riviera del Conero da giugno a ottobre: la doppia iniziativa sportiva a valenza turistica è stata presentata stamattina in Regione Marche con Chiara Biondi, assessore allo sport e cultura della Regione Marche, Stefano Sampaolesi, responsabile Conero & Riviera Sportime, Riccardo Picciafuoco, vicepresidente del Parco del Conero, Giovanni Battista Torresi, vicepresidente Coni Marche, e Mirko Bilò, consigliere della Regione Marche. Per l’occasione è intervenuta anche Jessica Marcozzi, madre della tennista Elisabetta Cocciaretto, attuale numero 40 del ranking femminile mondiale.

«È un evento importante che vede la Regione protagonista – ha spiegato l’assessore Chiara Biondi –. Lo sport ha una funzione sociale, promuove il benessere e l’inclusione, ma nello stesso tempo è un modo per fare promozione turistica per le bellezze del nostro territorio. Il calendario di queste manifestazioni darà modo a tante persone di poter apprezzare la regione e di farlo non soltanto nei mesi estivi. Noi come Regione Marche siamo vicini a tutte queste iniziative, certi che sono un modo per intercettare tantissimi turisti appassionati di questi sport. Per loro sarà un modo per coniugare attività fisica e scoperta del territorio». «L’edizione 2023 di Conero & Riviera Sportime e del City Tour nasce dal tennis – ha aggiunto Stefano Sampaolesi –. Diversi anni fa abbiamo dato il via a molteplici iniziative al servizio degli sportivi e dell’utenza turistica, iniziative che hanno avuto un occhio di riguardo al settore amatoriale. In poco tempo siamo passati da otto a sedici iniziative, oggi sono oltre quaranta. Ogni anno registriamo maggiore attenzione da parte dei partecipanti ma anche da parte degli enti che ci affiancano, oltre al Coni e alla Regione Marche, infatti, quest’anno c’è anche il Parco del Conero».

«Il Parco aderisce perché queste manifestazioni rappresentano un’opportunità – ha detto Riccardo Picciafuoco –: in ottica opportunità, infatti, abbiamo acquistato una carrozzina speciale che serve per aiutare le persone che hanno problemi motori per percorrere i sentieri del Parco. L’altra parola chiave per il parco è abbinare ambiente e salute, un binomio fondamentale, perché attraverso lo sport ci immergiamo in un ambiente, e in una vita così frenetica abbiamo bisogno anche di bellezza, da gustare lentamente». «Sono iniziative bellissime – ha detto a sua volta Mirko Bilò –, sin dalla loro nascita hanno rappresentato un’occasione di sviluppo e di promozione per il nostro territorio, dal parco alle associazioni, agli enti che da allora a oggi hanno sempre sostenuto i vari eventi. La Regione crede e dà forza a coloro che si impegnano ogni giorno a portare avanti queste iniziative nell’interesse della collettività e del territorio».

«Complimenti a l’organizzatore, dal 2014 s’è registrata una grande crescita, e il Coni ci ha sempre creduto – ha commentato Giovanni Battista Torresi –. Il tennis è lo sport trainante della manifestazione e attraverso lo sport si porta la gente nel territorio, questa serie di iniziative sportive porteranno molta attenzione nei confronti delle Marche». Sport nella zona del Conero e turismo sostenibile non solo a luglio e agosto, dunque, ma soprattutto «un modello da esportare in tutte le altre province» come ha spiegato, concludendo Jessica Marcozzi: «Se nelle Marche sono nati e cresciuti tanti piccoli campioni è grazie ad iniziative come queste. Se Elisabetta (Cocciaretto, ndr) è cresciuta così tanto negli ultimi anni questo lo si deve anche all’organizzazione del tennis regionale».

Conero & Riviera Sportime è un’iniziativa di promozione sportiva che nasce nel 2013 con l’obiettivo di promuovere gratuitamente il tennis in alta stagione turistica in collaborazione con le attività ricettive e commerciali della riviera sud del Conero. Negli anni il progetto cresce, sono tante oggi le attività ludiche culturali, ma soprattutto sportive, tennis, padel, beach volley e beach tennis, calcetto, e poi vela, windsurf, canoa, sup e pedalò, gite in barca, ma anche biciclietta, mountain bike, e attività equestri lungo i sentieri del Conero. Dal 2014 l’iniziativa è patrocinata dal Coni Marche, dalla Regione Marche e dall’associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito. City Tour Tennis & Padel, arrivata alla decima edizione, è iniziata a Sirolo nel 2014, con un circuito dedicato alla quarta categoria. La prima edizione è stata dedicata alla città di Jesi, eletta città europea dello sport e sarà proprio il Circolo Cittadino di Jesi ad accogliere il master finale di tennis. Per il 2023 è pronto un calendario di appuntamenti molto ricco. Jesi Sportime torna per la seconda edizione come costola di Conero & Riviera Sportime, un importante segnale di come sia possibile attuare questo modello in molte aree del territorio.