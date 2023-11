Alia, Estra e Revet insieme a Rimini per la 26esima edizione di Ecomondo

ANCONA – Alia Servizi Ambientali S.p.A., Revet S.p.A. (società del Gruppo Alia) e Estra S.p.A. parteciperanno,per la prima volta in forma congiunta, alla 26esima edizione di Ecomondo, fiera di risonanza europea che si configura come un importante evento di riferimento per la transizione ecologica.

La manifestazione si terrà a Rimini dal 7 al 10 novembre 2023 e rappresenterà un importante punto d’incontro e di dialogo tra le industrie, gli stakeholder, i decisori politici, i leader d’opinione e le autorità locali.

Lo stand congiunto delle tre società rappresenterà la nascente multiutility toscana che, attraverso il claim “Dalla Toscana la multiutility di territori”, vuole portare all’attenzione il suo impegno in termini di vicinanza ai cittadini, salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile.

La presenza a Ecomondo metterà in luce l’impegno delle aziende in ambiti quali la gestione, il recupero dei materiali e la gestione dei rifiuti speciali, sottolineandone il ruolo centrale nell’ambito dell’economia circolare, che mira a rigenerare il nostro pianetasostenibile della produzione e distribuzione dell’energia.

Questi temi saranno ulteriormente approfonditi in una serie di appuntamenti di dibattito denominati “caffè circolari”, elencati a seguire,che si terranno presso lo stand delle tre società e si concentreranno su diverse tematiche che vanno dalle smart city alla sicurezza energetica, dal Goal 4 dell’ONU al cassonetto 5.0.

«La partecipazione a Ecomondo ci permette di dimostrare in modo concreto il nostro impegno per la sostenibilità ambientale e di condividere con i nostri stakeholders i significativi passi avanti da noi compiuti nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per la gestione dei rifiuti -spiega Lorenzo Perra, presidente di Alia Servizi Ambientali – Fra le altre cose, presenteremo a Rimini il nostro ultimo prodotto, realizzato in partnership con Nord Engineering: si tratta di un cassonetto 5.0, che abbiamo voluto chiamare Genius, in cui l’intelligenza artificiale e il cloud vengono applicati al mondo dei rifiuti per rivoluzionarlo. Ecco, quindi, che Ecomondo ci offre la grande opportunità di condividere le nostre soluzioni innovative e sostenibili, che potranno contribuire alla transizione verso una vera economia circolare».

«Estra è orgogliosa di collaborare con aziende come Revet e Alia Servizi Ambientali, all’avanguardia sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale e la gestione dei rifiuti. I progetti che verranno presentati a Ecomondo sono la dimostrazione di un impegno reale nella trasformazione verso un’economia circolare. Allo stesso modo, Estra continuerà il suo percorso di focus sulla transizione energetica ed ecologicaper sensibilizzare cittadini e impresesulle sfide ambientali del nostro tempo. La collaborazione e la condivisione di soluzioni innovative sono aspetti fondamentali per un futuro più sostenibile», ha aggiunto Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra.

«Quest’anno Revet presenterà in anteprima a Ecomondo tre filiere di riciclo chiuse tutte toscane – conclude l’amministratore delegato di Revet Alessia Scappini – quella dedicata agli scarti plastici del florovivaismo che torneranno nuovi vasi, quella dedicata a sacchi e bidoni per le raccolte differenziate realizzati riciclando gli imballaggi toscani, e quella della cosmesi sostenibile, con un produttore biologico toscano che ha scelto un packaging 100% riciclato da imballaggi post consumo. Tre progetti importanti che consentono di abbattere del 75% le emissioni di anidride carbonica rispetto all’utilizzo di materiale vergine, come dimostreremo nel nostro quarto talk, in cui presenteremo l’analisi Lca sul modello industriale di Revet, con i risultati della carbon footprint sul granulo riciclato».