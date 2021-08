Ancona, algerino semina il panico per due ore armato di bastone: arrestato per tentato omicidio

ANCONA – Una furia incontrollabile che per due ore ha seminato il panico ad Ancona: prima al porto turistico poi a Posatora dove è entrato anche in casa di una famiglia armato di bastone.

Protagonista un algerino di 24 anni poi braccato e arrestato dalla polizia per resistenza lesioni e tentato omicidio. La follia è iniziata attorno alle 11 quando il giovane, armato di mezzo marinaio, un bastone utilizzato nelle barche per prendere le cime durante gli ormeggi, ha aggredito un uomo a Marina Dorica buttandolo in acqua. Al porto turistico c’erano due finanzieri in borghese che hanno cercato di fermarlo ma l’algerino si è dato alla fuga.

Arrivato sulla Flaminia, alla Palombella, ha causato un incidente aggredendo uno scooterista. Poi ha raggiunto Posatora facendo irruzione in una abitazione ancora armato. Nel frattempo erano iniziate le ricerche da parte della polizia che proprio a Posatora lo ha braccato.

Squadra mobile e Volanti sono convogliate in zona. La polizia per farlo fermare gli ha intimato più volte di fare fuoco ma lui si è rifugiato dentro casa di una famiglia al primo piano, a Posatora. Lì gli agenti lo hanno fermato. L’algerino era vestito solo con un paio di slip. I poliziotti sono riusciti ad ammanettarlo mani e piedi visto che il 24enne non si placava ed era pericoloso. Sequestrato il bastone. Attorno alle 13 è stato portato via da una pattuglia delle volanti. Sono in corso ancora gli accertamenti volti ad accertare il motivo dell’aggressione anche se tutto lascia presumere che l’algerino non sia completamente nel pieno delle sue facoltà mentali.

Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria.