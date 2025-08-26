Alga tossica: via libera per Portonovo, restano off limits Passetto e Scalaccia

ANCONA – Alga tossica: c’è il via libera dell’Arpam, almeno per Portonovo. Il Comune di Ancona lo ha comunicato sui suoi social poco fa, confermando il divieto per il Passetto e per la Scalaccia ma liberando Portonovo e i suoi bagni di fine agosto. «Rientrati sensibilmente i valori della concentrazione dell’alga tossica a Portonovo a seguito delle analisi effettuate dall’Arpam, da oggi sono quindi di nuovo consentiti lo stazionamento e la balneazione nella zona che era stata interdetta. Permane il divieto di balneazione e stazionamento nel tratto di costa al Passetto (zona ascensore) e a Pietralacroce (zona scalaccia); i risultati relativi a queste zone saranno resi noti presumibilmente nella giornata di domani». I tanti frequentatori delle grotte di Ancona e della spiaggia cittadina del Passetto dovranno dunque attendere almeno fino a domani.

L’ostreopsis ovata, comunemente detta “alga tossica”, è stata rilevata in concentrazioni preoccupanti, nelle scorse settimane, soprattutto nelle acque del Passetto zona ascensore e di Pietralacroce zona Scalaccia. La situazione si è progressivamente estesa anche ad altre aree: il fenomeno ha raggiunto anche Portonovo, con particolare intensità nella zona tra l’ex Ramona e il molo. L’Arpam (Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche) ha intensificato i monitoraggi e i controlli hanno evidenziato come le concentrazioni dell’alga si mantengano su livelli che richiedono massima cautela per la salute pubblica. Durante le cosiddette “fioriture algali”, quando le concentrazioni raggiungono livelli elevati, l’ostreopsis ovata può rilasciare tossine sia nell’acqua che nell’aria sotto forma di aerosol marino. Questo rende il fenomeno particolarmente insidioso, poiché l’esposizione non avviene solo attraverso il contatto diretto con l’acqua marina, ma anche semplicemente sostando nelle aree costiere interessate.

I sintomi più comuni legati all’esposizione includono irritazioni cutanee, problemi respiratori, febbre e, nei casi più gravi, disturbi gastrointestinali. Per questo motivo, le ordinanze comunali non si limitano al divieto di balneazione, ma estendono il divieto anche allo stazionamento nelle zone colpite. In questi giorni c’è chi ha comunque fatto il bagno o è andato in spiaggia, nonostante i divieti. Da oggi, appunto, Portonovo è nuovamente frequentabile e balneabile, mentre resta il divieto nelle altre aree tra Passetto e Pietralacroce. Nella speranza che domani l’Arpam liberi anche queste. Così il Passetto, che spesso subisce gli effetti di questa fioritura algale, potrebbe così tornare a ospitare cittadini e turisti con la solita frequenza e con la tranquillità dei suoi giorni migliori.