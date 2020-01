Alcol e droga, raffica di controlli dei carabinieri di Ancona

All'interno dell'operazione, una 27enne ha colpito una macchina e si è ribaltata con l'auto in centro, denunciata per guida in stato di ebbrezza. Segnalato un 23enne per detenzione di droga

ANCONA- Una serie mirata di controlli straordinari, messa in campo nelle ultime 48 ore, con un massiccio dispiego di pattuglie, ha consentito ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona di identificare 321 persone, controllare 257 veicoli, eseguire 5 interventi per segnalazioni di veicoli sospetti pervenute al numero di emergenza “112”.

In particolare, nell’ambito della mirata attività di prevenzione all’abuso di alcool sulla strada è stata denunciata una 27enne con un tasso alcolemico superiore a quello consentito (pari a 1.27 g/l). La giovane infatti, alla guida della sua autovettura, nel centro del capoluogo dorico, dopo aver urtato un mezzo regolarmente in sosta si è cappottata, fortunatamente senza riportare lesioni.

Inoltre, nella nottata di venerdì (2 gennaio) i militari del N.O.R.M. hanno multato altre tre persone della città dorica che, pur non essendo alla guida, hanno alzato troppo il gomito disturbando la quiete pubblica. Si tratta di un 35enne e un 37enne controllati in Piazza del Papa e un 43enne sulla via Flaminia. Questi controlli, eseguiti dai militari anche nei confronti dei pedoni molesti che abusano dell’alcool, si inseriscono in una specifica attività tesa a prevenire degenerazioni di liti o aggressioni che compromettono l’ordinario e sereno svolgimento della convivenza civile nella comunità dorica.

I carabinieri della Stazione di Collemarino hanno sorpreso via Le Grotte un 23enne anconetano in possesso di uno spinello confezionato con tabacco e hashish. Per tale ragione il giovane è stato segnalato alla competente autorità prefettizia per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”.

Diverse le contravvenzioni elevate ai sensi del codice della strada nei confronti di automobilisti indisciplinati. Nello specifico sono stati sequestrati due veicoli senza assicurazione, sanzionati complessivamente quattordici utenti della strada, di cui la metà per non aver effettuato la prescritta revisione. In totale sono state comminate sanzioni amministrative per circa 3mila euro.