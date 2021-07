“Albisti anonimi”: domani al Passetto per una gara di solidarietà

ANCONA- Prendi la voglia di alzarti presto, entusiasmo quanto basta e aggiungi – a piacimento – un cellulare (o una macchina fotografica). Con ai piedi delle scarpe da tennis e indosso un abbigliamento a cipolla, il gioco è fatto: sei un albista. «Albisti anonimi», si chiama così l’iniziativa ideata qualche mese fa da Arianna Moroni, fotografa civitanovese, ma anconetana d’adozione.

Domani, 24 luglio, alle 5.30, un folto gruppo di albisti si ritroverà alla scalinata del Passetto, su belvedere Virna Lisi, per il 15esimo appuntamento con l’alba. Albisti anonimi è una serie di eventi che prosegue da gennaio, quando sono nati i primi gruppi social. «È capitato tutto per gioco – spiega Moroni -. Quando c’era il lockdown, dovevamo rientrare a casa alle 22 (o alle 24) e la gente – specialmente i giovani – non viveva intensamente la notte. Così, svegliarsi alle 5 e vedere l’alba era un modo per salutare la notte appena passata, accogliendo il nuovo giorno che avremmo vissuto». Albisti anonimi, che su Facebook – nell’omonimo gruppo virtuale – conta più di 1030 iscritti, è «un modo per recuperare la socialità perduta nel corso di più di un anno di pandemia».

E da domani sarà un’occasione di solidarietà, per raccogliere i fondi da destinare all’Ambalt (associazione di assistenza ai bimbi oncoematologici, ndr). Partner dell’evento, il bar Cangiani. Ospiti d’eccezione, il maestro Riccardo Locorotondo e la cantante Mary (voce), con Oscar Oliva (all’handpan) e Vittorio Veccia (singing bowl).

Folgoranti i colori dell’alba: «Con il mio cane Mango, di 5 anni, facevo lunghe passeggiate alle prime ore del mattino ed ero stregata dai colori del cielo, che immortalavo col cellulare – racconta Moroni -. Poi, ho cominciato a postare gli scatti sui social e la gente mi riempiva di commenti di apprezzamento, condivisioni e like. In privato, mi chiedevano perché fotografassi l’alba, ma non c’è un vero motivo: ad ognuno quel sole che spunta dal mare restituisce qualcosa di diverso. Per me, ad esempio, l’alba è diventata una sana droga, che mi carica di energia positiva per affrontare la giornata. Alcuni partecipanti mi ringraziano perché li ho fatti diventare meno pigri».

E domani, al Passetto, sono attese diverse decine di persone di ogni età. Ci si ritroverà nel rispetto delle misure anti covid. «Ci diamo appuntamento sui social – continua Moroni -. Scrivo il luogo e l’orario su Instagram (o Facebook) e la gente aderisce e viene: è gratis e senza vincoli. Puoi arrivare e andare via all’ora che preferisci. Il bello è che conosci tanta gente e puoi rilassarti».

Un modo, questo, per non percepire le difficoltà del momento che stiamo attraversando. I luoghi più belli per fare l’alba ad Ancona? «La Seggiola del Papa, le grotte del Passetto, la lanterna rossa (non più accessibile) e il Passo del lupo, sullo sfondo di Numana e Sirolo. Poi, finita l’alba, col sole alto sopra di te, torni alla frenetica quotidianità». Ma resta la pace vissuta in uno scorcio di natura dai colori mozzafiato. Prossimo appuntamento alla spiaggia della Vela, il 30 luglio, in collaborazione col Plaza di Portonovo.