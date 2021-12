L’albista Martina incontra la sindaca: «È la candidata ideale per il prossimo Ciriachino d’oro»

ANCONA – Per Martina Pozzan sarà Ciriachino d’oro. Lo ha annunciato la sindaca Valeria Mancinelli dopo aver incontrato e conosciuto ieri la 25enne che il 10 dicembre scorso si è tuffata in acqua, al Passetto, per salvare un anziano caduto in mare

L’omaggio della sindaca Macinelli a Martina

. «Martina è una ragazza coraggiosa – ha detto la Mancinelli con un post su Facebook- l’ho appena conosciuta. Quello che fai dice quello che sei. Già il gesto compiuto spiegava che si tratta di una grande persona. Parlando un po’ con lei ne ho avuto conferma. Una ragazza solare, che lavora da quando aveva 16 anni, innamorata della vita. Le persone non sono tutte uguali: ci sono i vandali ma ci sono anche ragazze come Martina. 𝗣𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗱𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗖𝗶𝗿𝗶𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗼 𝗱’𝗼𝗿𝗼».

L’incontro si è svolto ieri pomeriggio, alle 17, in Comune. La giovane, che fa parte del gruppo Albisti Anonimi, ha ricevuto anche un regalo: un quadretto con il mare del Passetto. Martina, dopo la chiacchierata con la sindaca, è filata al lavoro al ristorante Zucchero a velò dove fa la cameriera.