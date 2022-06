Ancona, Alberto Rossi della Frittelli Maritime Group Cavaliere del lavoro: «Le persone il vero valore delle aziende»

Presidente della Frittelli Maritime Group e pluricampione del mondo nella vela, Rossi sottolinea l'importanza del team e dei valori etici per la crescita di un'impresa che non può prescindere dai suo collaboratori

ANCONA – «Ho fondato il Gruppo partendo da zero, mio padre faceva il chirurgo: in famiglia mi hanno trasmesso principi e valori fondamentali, ai quali faccio riferimento tutt’oggi e che cerco di trasferire ai miei dipendenti, perché in azienda siamo una grande famiglia». A parlare è Alberto Rossi che guida la Frittelli Maritime Group Spa, uno dei maggiori gruppi marittimi attivo nella logistica portuale di Ancona, nominato recentemente Cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Componente del Consiglio direttivo di Confindustria Ancona, con delega alla logistica e infrastrutture, Rossi spiega che nell’impresa ha riversato fin dagli inizi «tantissimo entusiasmo, dinamicità coniugando la voglia e il desiderio di fare, con il rispetto delle regole che ha sempre anteposto a qualsiasi tipo di ambizione».

Il Gruppo Frittelli Maritime nasce nel 1999 dalla fusione per incorporazione della Frittelli Spa, uno dei più antichi spedizionieri italiani (1903) nella Maritime Agency Spa (1987), integrando l’attività nel settore dei magazzini generali, doganali ed esteri, nell’imbarco e sbarco di containers e merci varie e nell’agenziamento di navi volandiere, con l’attività della seconda nel traffico passeggeri, rotabili e containers. Del Gruppo fa parte anche Adria Ferries, il maggiore operatore di traghetti tra Italia e Albania.

Una grande famiglia quella del Gruppo Frittelli Maritime. «Ritengo che tutti gli imprenditori nei rapporti con i loro collaboratori siano lungimiranti e consapevoli che il vero valore delle nostre aziende è rappresentato dalla persone – dice – e che sia fondamentale dimostrarlo, giorno dopo giorno. Ciò accade di norma in tutte le imprese tramite espressioni differenti. Anche io personalmente mi trovo ad esprimerle in maniera diversa, da momento a momento, alcune più concrete altre più impalpabili ma tutte e sempre vere e sincere».

Consapevole dell’importanza di questi elementi, proprio recentemente, dopo l’approvazione del bilancio 2021, l’assemblea dei soci ha deliberato di erogare un contributo economico straordinario per tutto il personale della Frittelli Maritime Group Spa, per un valore medio di 1.800 euro.

«In questa occasione specifica, vedendo che i dipendenti e collaboratori stavano attraversando un momento difficile», tra pandemia e rincari, «abbiamo voluto far sentire la vicinanza del nostro Gruppo alle loro famiglie, premiandoli per i successi che l’impresa ha raggiunto». «È importante che un imprenditore condivida con loro gioie e dolori: sono questi gli elementi di un’impresa vincente».

Armatore e pluricampione del mondo nella vela con l’Enfant Terrible, orme, quelle sportive, seguite anche dalla figlia Claudia Rossi, campionessa del mondo di vela d’altura in coppia, Alberto Rossi spiega che le sue passioni sportive lo hanno portato ad essere un team leader e a comprendere l’importanza del valore di una squadra.

«La nomina a Cavaliere del lavoro – conclude – è il coronamento di un percorso imprenditoriale a conferma che abbiamo lavorato bene non solo sul fronte dello sviluppo dell’impresa, ma anche dell’etica e dell’impegno sociale, elementi altrettanto fondamentali per il progresso di un’azienda e con essa del suo team».