Albero cade su un’auto, bloccati a Portonovo dal maltempo

È successo ieri sera (17 settembre). In salvo due persone rimaste incastrate nell’abitacolo

ANCONA – Colti dal maltempo mentre si trovano a Portonovo rimangono bloccati a causa di un albero caduto sopra la loro auto. Paura ieri sera (17 settembre) per due falconaresi, di 70 e 77 anni, che non sono riusciti a lasciare in tempo la baia a causa del nubifragio scoppiato dopo le 17. Acqua e vento hanno fatto cadere il tronco di un albero sul tettino del veicolo dove si erano riparati. Attorno alle 20 sono stati soccorsi dalla Croce Rossa. I due erano rimasti incastrati all’interno dell’autovettura che ha subito danni. I due feriti sono stati estratti dall’abitacolo ed hanno riportato delle lievi escoriazioni.

Sono stati portati entrambi a Torrette con un codice di media gravità.