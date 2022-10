ANCONA – Al via la terza edizione de “La Dieci di Ancona”, la corsa podistica su strada intitolata alla memoria di Lorenzo Farinelli. Il medico e attore anconetano era scomparso nel 2019, a soli 31 anni, a seguito di un linfoma non Hodgkin a grandi cellule di tipo B.

Per lui, si erano mobilitati il mondo dello spettacolo e dello sport, con gli appelli – tra gli altri – della schermitrice Elisa Di Francisca e di Christian De Sica. In suo nome, la Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus nasce allo scopo di destinare i fondi raccolti per perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, supportando l’attività di ricerca scientifica, di assistenza e di formazione nel settore delle patologie oncoematologiche anche con riferimento alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente.

La manifestazione – che è il secondo memorial Farinelli – è organizzata dalla Sef Stamura Asd ed è prevista per domenica 23 ottobre con orario di partenza della gara competitiva alle ore 9.30 da via Marconi, di fronte la Mole Vanvitelliana. «Una gara di 10 chilometri di livello nazionale con percorso omologato – si legge in un comunicato stampa diffuso dal Comune dorico –. Gara corredata da una manifestazione (non competitiva) sempre di 10 chilometri sullo stesso tracciato e da una passeggiata aperta a tutta la cittadinanza di 5 chilometri, nonché da gare delle categorie giovanili».

La presentazione della manifestazione in Municipio

Novità di quest’anno è la presenza della Marathon kids, un evento ludico-motorio riservato alle scuole d’infanzia e primarie del Comune di Ancona per far vivere ai ragazzi una giornata di aggregazione e sport, on l’obiettivo di incentivare le famiglie ad una passeggiata per le vie della nostra Città, in un clima di amicizia e festa. Il percorso di km 5 sarà facilmente accessibile a tutti; si potrà correre, camminare, portare il passeggino. È persino previsto un premio per il gruppo classe più numeroso che permetterà di vincere una visita guidata alle grotte di Frasassi, splendido monumento naturale della Nostra Regione.

«Lo sport è vita e la vita va vissuta a pieno – scandisca Amalia Dusmet, presidente della fondazione Farinelli e mamma di Lollo. È questo – prosegue – uno dei tanti messaggi importanti che ci ha lasciato mio figlio Lorenzo. È davvero bello che una manifestazione così ricca di sport, di vita e di iniziative abbia luogo in sua memoria, per il secondo anno consecutivo. Noi saremo presenti sia sabato che domenica e vi invitiamo a fare un salto nella nostra area, per raccontarvi o ricordarvi cosa facciamo e per invitarvi a donare in favore della ricerca».

Lorenzo Farinelli

«Da quando abbiamo creato la Fondazione, grazie ai fondi raccolti da Lorenzo quando era in vita e poi dopo la sua scomparsa, abbiamo dato il nostro contributo. Ma molto altro ancora c’è da fare e noi, che siamo una goccia nel mare, vogliamo continuare a farlo. Questa è la nostra missione perché è ciò che Lorenzo ci ha chiesto di fare».

La partenza avverrà in Via Marconi fronte via Mamiani area Maxi Coal, i concorrenti proseguiranno in direzione centro via XXIX Settembre, piazza Kennedy, corso Stamira, piazza Roma, corso Garibaldi, piazza della Repubblica, varco della Repubblica interno area portuale, fino alla fontana dei Due Soli, giro di boa e ritorno.

Il percorso sarà completamente chiuso al traffico ad eccezione dei mezzi di soccorso in emergenza ed i veicoli in sosta non potranno riprendere la marcia fino al termine della manifestazione. Il porto sarà comunque sempre raggiungibile per i veicoli, utilizzando via Mattei (carreggiata centrale) con accesso ed uscita da Via Flaminia.