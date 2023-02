Estra, al via la seconda edizione di Ecup

Una ventata di energia nel mondo dei contest per le Associazioni Sportive d’Italia. La sfida: 10 premi per 10 discipline

ANCONA – Riparte per il secondo anno consecutivo Ecup Estra, il digital contest rivolto alle Associazioni Sportive con attività giovanili non professionistiche o semiprofessionistiche d’Italia. Un progetto dedicato ai giovani sportivi, all’energia dello sport e ai suoi valori.

È così che nasce Ecup, il digital contest innovativo che invita le Associazioni Sportive con attività giovanili non professionistiche o semiprofessionistiche, a mettersi in gioco e a sfidarsi. In palio ci sono 10 premi del valore di 5.000 € ciascuno, che saranno assegnati alla prima squadra classificata di ogni categoria sportiva.



Partecipare è davvero facile. Basta iscriversi su https://www.estra.it/ecup, seguire le istruzioni e attivare il passaparola, perché soltanto invitando i propri fan a farsi votare sulla pagina ufficiale del contest si potrà scalare la classifica, vincere i premi in palio e ricevere un fantastico Winner Kit.

Le Associazioni ASD/SSD con attività giovanili e non professionistiche su tutto il territorio nazionale, si sfideranno a suon di like nei prossimi tre mesi su estra.it/ecup nelle 10 categorie sportive selezionate: 1)Calcio, 2)Nuoto/Sport Acquatici, 3)Danza, 4)Ginnastica, 5)Pallavolo, 6)Arti Marziali, 7)Atletica, 8)Pallacanestro, 9)Tennis/Padel, 10)Altro.

10 i premi assegnati del valore di 5.000 € ciascuno alla prima squadra classificata di ogni categoria sportiva e un fantastico “Winner kit” contenente materiale per gli atleti: magliette, cappellini, sacche e borracce.

La sfida all’ultimo voto parte adesso, ma la gara resterà aperta fino al 30 di maggio. Non c’è tempo da perdere allora, perché prima si parte e più probabilità si avranno di accumulare like nella speranza di aggiudicarsi il premio.

Ecup è un progetto di Estra realizzato in partnership con Decathlon e con patrocinio di ACSI, Associazione Centri Sportivi Italiani.

Partner sponsee ACF Fiorentina, Lube Volley, Guelfi Football che, per voce dei loro campioni, saranno anche testimonial della campagna di comunicazione digitale che promuoverà la competizione.

«Volevamo rivolgerci a tutte quelle realtà del territorio – ha dichiarato Alessandro Piazzi, Amministratore Delegato di Estra. – che ogni giorno, con grande coraggio e voglia di fare, accompagnano i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita e insegnano loro i valori legati al mondo sportivo. Quegli stessi valori in cui abbiamo sempre creduto anche noi e che continuiamo a sostenere».

Il sito https://www.estra.it/ecup verrà costantemente aggiornato con le iscrizioni e le votazioni del concorso.