Agugliano, torna il Festival Nazionale del Teatro “La Guglia d’Oro 2024”

AGUGLIANO – Il teatro amatoriale torna con uno dei suoi appuntamenti di riferimento, il Festival Nazionale di Teatro ideato e organizzato dall’associazione La Guglia che chiama a raccolta gruppi e compagnie di attori selezionati su tutto il territorio nazionale. Giunta alla 19esima edizione, la kermesse si tiene sul palco del teatro Ariston di Agugliano, a partire dal 21 gennaio, con appuntamenti settimanali fino al 17 marzo, quando verranno assegnati i premi di “La Guglia d’Oro 2024”, fulcro della manifestazione. Domenica 21 èil giorno della presentazione delle opere in concorso, a partire dalle 17 i rappresentanti delle compagnie teatrali selezionate racconteranno al pubblico i propri spettacoli anche attraverso fotografie e slide illustrative. Il tutto inframmezzato da momenti di show, con la musica dei cantanti Eleonora Gabriele e Giovanni, che interpreteranno classici della canzone italiana, e con gli sketch del comico Bicio, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni alla trasmissione La sai l’ultima. Presenta, Tony Tacchi. L’ingresso è gratuito.

A partire dal 4 febbraio la manifestazione entra nel vivo con le esibizioni che, di settimana in settimana, si alterneranno sul palco del Cinema Teatro Ariston. Si inizia con la Compagnia degli evasi, che porta sotto i riflettori “Penelope. L’eredità delle donne” di Marco Balma. Domenica 11 è la volta di “Gli ultimi saranno ultimi” della compagnia Papavere e papere. Il 18 va in scena “Per amore. L’ultima notte di Anna Magnani” di Luana M. Petrucci, a cura di Carpe diem Teatro. Il 25 febbraio è in programma “La locandiera”, di Carlo Goldoni, della compagnia Metropolis Teatro. Il 3 marzo,“Non mi dire te l’ho detto” di Paolo Caiazzo, della compagnia “Pms Teatro” e il 10 “Super”, di Roberto Ciufoli di Proscenium Teatro. La kermesse termina il 17 marzo, giorno delle premiazioni con la partecipazione di Emanuela Aureli e il suo cabaret. Tutti gli spettacoli vanno in scena alle ore 17. Il biglietto è di 8 euro, gratis per gli under 14, e di 10 euro il giorno delle premiazioni, 17 marzo.

Spiegano gli organizzatori di La Guglia Aps, che hanno ideato la manifestazione nel 2006: “Per la sua natura popolare, il Festival Nazionale del Teatro è una realtà che riesce a catalizzare l’attenzione anche di target poco abituati alle rappresentazioni teatrali senza per questo essere meno attenta di altre produzioni alla qualità dei lavori messi in scena”. Numerosi i patrocini e i riconoscimenti che fanno della manifestazione una kermesse di respiro nazionale.