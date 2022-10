Agugliano, sospesa l’attività di una ditta di abbigliamento

AGUGLIANO – Si è conclusa oggi, 5 ottobre, un’operazione messa in atto dai carabinieri della stazione di Agugliano, guidati dal comandante della Compagnia di Osimo, il tenente colonnello Luigi Ciccarelli. Assieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato sul Lavoro hanno svolto un sopralluogo ieri mattina (4 ottobre) in una ditta cinese di confezione di capi di abbigliamento. Nella piccola azienda c’erano otto dipendenti, tutti cinesi in regola con il permesso di soggiorno e con il contratto di lavoro.

Dalle verifiche è emerso però che il titolare non aveva effettuato la nomina del medico competente, non c’era l’adeguata sorveglianza sanitaria dei dipendenti e mancava il Dvm, Documento di valutazione dei rischi. Il titolare, di nazionalità cinese, è stato quindi denunciato per violazione della normativa inserita nel Testo unico per la sicurezza sul lavoro. La sua attività è stata sospesa e multata per 17mila euro.