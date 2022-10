AGUGLIANO – È stata inaugurata di recente, alla presenza delle autorità locali, la rinnovata palestra di via San Bernardino ad Agugliano. L’intervento di recupero dal valore di circa 118.000 euro ha riguardato l’insonorizzazione della struttura, l’efficientamento energetico, la realizzazione di nuovi e adeguati spogliatoi e un nuovo manto da gioco. La struttura è localizzata accanto alla nuova scuola dell’infanzia di Agugliano, inaugurata nel dicembre 2021 e realizzata grazie all’ottenimento di un finanziamento a fondo perduto di 800mila euro da parte dell’amministrazione comunale.

Il sindaco di Agugliano, Thomas Braconi: «Abbiamo seguito una strategia che ci ha guidato sempre in questi anni, ovvero quella di recuperare e mantenere il patrimonio esistente, donandogli nuova vita e senza consumare ulteriore suolo. Lo abbiamo realizzato con la consueta attenzione nel cercare di attingere anche da fondi esterni, come il Gse, per non gravare sul bilancio comunale e ottenendo un nuovo risultato che si rivolgesse al futuro, allo sport, alle nostre associazioni e al benessere della nostra comunità!».

La palestra è ora di nuovo a disposizione delle associazioni sportive del paese e di tutta la cittadinanza