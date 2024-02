Agugliano, al Festival del teatro “La guglia d’oro” in scena il mito di Penelope

AGUGLIANO – Entra nel vivo il Festival Nazionale del Teatro “La Guglia d’Oro”, dedicato alle compagnie amatoriali che l’associazione La Guglia ha selezionato da tutta Italia, in una kermesse giunta alla 19esima edizione. Domenica 4 febbraio, ore 17, va in scena al teatro Ariston di Agugliano il primo spettacolo dei sei in programma, “Penelope” di Marco Balma, realizzato dalla compagnia “Degli evasi”, di Castelnuovo Magra, La Spezia. Un’opera che ci parla del mito della sposa e del ritorno dell’eroe, che scava nella dimensione dell’attesa e della lotta agli stereotipi dove la donna è troppo fragile di natura per andare in guerra.

Il festival prosegue domenica 11 febbraio con “Gli ultimi saranno gli ultimi”, di Massimo Bruno, spettacolo portato in scena dalla compagnia Papaveri e Papere di Fabriano, che alterna momenti drammatici a gag comiche ed esilaranti per raccontarci della difficile conciliazione tra maternità e lavoro. Il 18 febbraio si continua con “Per amore. L’ultima notte di Anna Magnani” di Luana M. Petrucci, recitato dalla compagnia Carpe Diem, Teatro di Ciampino, Roma, sulla grande attrice e la sua vita. Ingresso 5 euro; per gli under 14 è gratuito.

La kermesse è iniziata lo scorso 21 gennaio con uno show molto partecipato dove c’è stata la presentazione di tutte le opere in concorso per “La Guglia d’Oro 2024”, premiazione che è il fulcro del festival arrivato alla sua edizione numero 19 e che ormai è capace di catalizzare le compagnie più interessanti di teatro amatoriale italiano e richiamare un target di pubblico poco abituato a questa arte, offrendo al contempo una rassegna di qualità per il livello degli spettacoli messi in scena.