Agugliano, auto contro un cinghiale: feriti due bambini

AGUGLIANO – Un incidente bizzarro, quello di ieri sera verso le 22 sulla strada provinciale Sirolo-Senigallia, in contrada La Chiusa. Una Matiz con a bordo una famigliola che stava facendo ritorno a casa ad Agugliano, ha investito un grosso cinghiale che improvvisamente ha attraversato la strada. Il conducente, un peruviano di 26 anni, ha tentato di evitare l’impatto senza tuttavia riuscirci. Nel violento scontro, la vettura è rimasta semi distrutta nella parte anteriore e l’animale, ferito alle zampe, si è allontanato lentamente verso le campagne. Grande spavento per la famiglia a bordo, soprattutto per i due bambini che sedevano dietro, un maschietto di 1 anno e una femminuccia di 4. I due genitori e i bambini, in attesa dei soccorsi, si sono barricati dentro l’auto essendo una zona buia e temendo che il cinghiale potesse tornare indietro. Sono stati soccorsi dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi intervenuta con un’ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Jesi. I sanitari hanno trasportato tutta la famiglia al Pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi con dei codici verdi di lieve gravità. Stanno tutti bene per fortuna, hanno riportato solo qualche contusione e un grosso spavento.

Il grosso cinghiale investito dall’auto è scappato a campi