Agugliano, Alessandra Fiorani si candida a sindaco

AGUGLIANO – Agugliano ha il suo primo candidato sindaco, donna, per le amministrative 2024. E’ Alessandra Fiorani, 51 anni, aguglianese da sempre, sposata, mamma di due figli e ragioniera contabile di professione. Si pone come sfidante dell’attuale sindaco Thomas Braconi, qualora lo stesso dovesse ricandidarsi. “Insieme siamo Agugliano” è il nome della sua lista.

E’ stata eletta nel Consiglio comunale di Agugliano a 23 anni nel 1995, affacciandosi così per la prima volta alla vita amministrativa del paese nel ruolo di consigliere comunale di minoranza. Dal 2004 al 2009 è stata assessore comunale con la lista civica “Agugliano ci unisce” con deleghe a Bilancio, politiche giovanili e patrimonio. Dal 2019 è consigliere di minoranza con la civica “Viviamo Agugliano”.

«I postumi di un’operazione mi obbligano a casa ancora per qualche settimana e non sapete quanto mi manca il mio bel paesello – dice -. Mi sono persa diversi momenti di vita della mia comunità, l’ultimo consiglio comunale, l’inaugurazione del presepe a Castel D’Emilio, l’accensione dell’albero in piazza e tanto altro. È dura rimanere a casa in questo magico periodo che è il Natale e in cui, ora più di sempre, dobbiamo tornare comunità. È per questo senso di comunità che ho deciso di mettermi a disposizione del paese in cui vivo ed abito da sempre. Ho già iniziato a lavorare, con il supporto di molti giovani aguglianesi, per creare un progetto serio e ambizioso».