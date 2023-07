Aggredita con spray urticante fuori dal campo da rugby, mistero ad Ancona

Una ventenne italiana ha riferito di essere stata aggredita da una donna, per motivi sconosciuti. Le ricerche sul posto non hanno dato esito

ANCONA – Ieri sera 30 giugno alle ore 21:40 è pervenuta alla Polizia una segnalazione che riferiva di una presunta aggressione ai danni di una ragazza mediante spray urticante. La ragazza italiana, di circa 20 anni, successivamente veniva trasportata per accertamenti presso l’ospedale di Torrette.

Intervistata in ordine alle circostanze del fatto la giovane ha riferito di essere stata aggredita da una donna, per motivi non noti, vestita di nero con capelli color argento, all’uscita del campo sportivo di rugby in via della Montagnola, dopo aver terminato il suo allenamento ginnico.

Le ricerche sul posto hanno dato esito negativo, la giovane è stata messa al corrente della sua facoltà di fare denuncia.