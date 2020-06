Aeroporto di Falconara: si torna a volare, destinazione Catania

Volotea riparte per Catania il 19 giugno. Le prenotazioni stanno crescendo. E per i primi giorni di luglio il debutto con i voli internazionali

ANCONA – Si torna a volare dopo lo stop per l’emergenza Covid. È confermato che il 19 giugno parte il primo volo dall’aeroporto di Falconara, destinazione Catania, con Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee.

L’aeroporto di Falconara torna con i voli passeggeri e anche una bella sorpresa: la domanda è abbastanza sostenuta per questa tratta.

Un viatico importante se si pensa che questo primo volo per Catania è soltanto il primo di una serie di collegamenti che la stessa compagnia farà partire a breve per Palermo, Cagliari e Olbia.

Le analisi di mercato mostrano che in Italia i flussi interni stanno crescendo, registrando molte prenotazioni sia per le città sia per le località turistiche.

Per l’aeroporto delle Marche il debutto con i voli internazionali è fissato per i primi giorni del mese di luglio quando Ryanair darà avvio ai voli per Londra/Stansted, Bruxelles-CHarleroi e Dusseldorf.

Nei giorni scorsi Valeria Rebasti, commercial country manager Italy e South Europe, aveva detto che la compagnia «ha tutta la volontà di continuare a investire nelle Marche e in Italia, sostenendo con i nostri voli l’intero comparto turistico nazionale».

«Grande soddisfazione per la ripresa dei voli passeggeri dal nostro aeroporto – ha dichiarato Carmine Bassetti, amministratore delegato di Aerdorica -. Dopo una fase estremamente difficile dovuta all’emergenza Covid, l’aeroporto di Ancona riprende a volare e la prima compagnia aerea che inaugurerà questo “nuovo inizio” è proprio Volotea. La collaborazione con Volotea non si è mai interrotta e siamo ben felici che la compagnia aerea abbia aggiunto al proprio network il collegamento con Olbia, meta turistica di primo ordine».

Volotea ha annunciato di aver implementato nuove procedure per garantire igiene e sicurezza di passeggeri e dipendenti durante tutte le fasi del viaggio, dall’imbarco in aeroporto sino all’arrivo a destinazione.