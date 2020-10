Aeroporto di Falconara, è attivo il piano di emergenza aeroportuale

ANCONA – È in vigore da oggi, anche per l’aeroporto di Aeroporto delle Marche di Falconara Marittima gestito da Aerdorica, il Piano di emergenza aeroportuale per il soccorso ad aeromobili in caso di allarme, emergenza e incidente aereo.

Il documento, predisposto dal Gestore Aeroportuale di concerto con tutti gli enti aeroportuali, stabilisce obiettivi, attività, strutture organizzative e competenze necessarie per assicurare una rapida ed efficace gestione delle situazioni di emergenza. Il nuovo piano tiene conto delle tipologie di aeromobili, delle caratteristiche del territorio e delle risorse disponibili all’interno ed esterno del sedime e prevede esercitazioni periodiche che simulano situazionid’emergenza.

A sostegno della complessa organizzazione è previsto un Centro Operativo dedicato alla gestione di situazioni di emergenza che coinvolgono direttamente il sistema aeroportuale.

Tra le informazioni più significative, una parte è specificatamente dedicata all’assistenza ai familiari che è stata sviluppata nel massimo rispetto e protezione di coloro che possono trovarsi coinvolti in situazioni legate ad incidenti.

Il documento recepisce tutte le raccomandazioni di sicurezza accettate da ENAC ed emanate dall’ANSV (Agenzia Nazionale Sicurezza del volo) che svolge a fini di prevenzione le inchieste di sicurezza relative agli incidenti e agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile. Tale autorità infatti valuta tra gli elementi dell’investigazione anche l’efficienza e tempestività dei soccorsi. Nel corso degli anni l’Agenzia ha emesso puntuali raccomandazioni di sicurezza legate ai Piani di Emergenza Aeroportuali che trovano applicazione nel nuovo Piano.