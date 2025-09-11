Adolescenti a caccia di follower, la psicoterapeuta: «Cercano conferme»

Secondo l'indagine del Laboratorio Adolescenza e Istituto di ricerca Iard, l'86,5% dei ragazzi posta foto e reel sui social con l'obiettivo di avere nuovi follower. «Lo fanno per sentirsi accettati»

Vita da follower per gli adolescenti che guardano con timore all’intelligenza artificiale, mostrano preoccupazione per le guerre e il cambiamento climatico e si documentano sul sesso, cercando informazioni sul web. È la fotografia degli adolescenti di oggi scattata dal Laboratorio Adolescenza e Istituto di ricerca Iard, un network di ricerca sulla condizione e le politiche giovanili, con il patrocinio della Società Italiana di Pediatria e della Società Italiana di Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza. L’ultima indagine, edizione 2025, evidenzia che l’86,5% degli adolescenti posta foto e reel sui social e il 17,5% lo fa con una certa frequenza, con l’obiettivo di cercare nuovi follower.

I giovani mostrano anche una visione pessimistica del futuro a causa di guerre e cambiamenti climatici: il 62,4% contro il 50% del 2023. Solo poco più di un terzo (37%) si dichiara ottimista. La paura della guerra predomina (53,6%) insieme al degrado ambientale (48,7%). Le ragazze sono più preoccupate rispetto ai ragazzi. La scuola, come ambiente, viene percepito dagli adolescenti-studenti come un luogo “decisamente piacevole” (12%) o “moderatamente piacevole” (60%). Peggiora rispetto agli anni passati, l’atmosfera familiare: i giudizi negativi (44,6%) stanno raggiungendo quelli positivi (54,8%). Nell’intelligenza artificiale gli adolescenti vedono più pericoli (42,2%) che benefici (19,8%), mentre Internet è la prima fonte di informazione sul sesso (39,6%). Il 78% degli adolescenti sostiene di non aver partecipato a challenge (sfide pericolose online).

«Gli adolescenti cercano un report sul sesso su Internet perché purtroppo ultimamente nelle famiglie c’è veramente una dispersione e spesso non è facile trovare uno spazio per il dialogo – commenta la psicoterapeuta Alessia Tombesi -. La figura genitoriale spesso viene percepita dagli adolescenti come occupata dietro ai propri impegni, insomma, sentono che i genitori non riescono più a farsi carico di tante domande e responsabilità. Non è questione di ‘bigottismo’ che potevamo avere generazioni precedenti: gli adolescenti di oggi lamentano che i loro genitori sono sempre occupati, spesso presi da sé stessi o dai loro problemi e quindi non li ritengono un punto di riferimento. Su Internet, invece, possono accedere ad informazioni in maniera più facile, e spesso la ricerca avviene insieme ad altri coetanei, con i quali si confrontano reciprocamente». L’esperta però mette in guardia, perché in alcuni casi le informazioni possono essere inesatte.

«Non solo i giovani» ma anche loro, sono sempre più a caccia di follower «per via della insicurezza che denota questa età e il processo di costruzione di un’identità – personalità. Ovvio che quindi questi ragazzi cerchino delle conferme, che in questo caso arrivano proprio dai follower. E infatti più follower hanno e più si sentono confermati e accettati come individui. Questo innalza l’autostima e aiuta ad affrontare meglio anche il mondo dei pari. Si tratta elementi che incentivano i tratti narcisistici di personalità».

Per quanto riguarda il timore delle guerre è legata alla preoccupazione di un «cambiamento del loro status e quindi dei loro privilegi. C’è anche un tema di empatia verso queste situazioni e un’attenzione per il clima che può incidere sulla loro vita. È un argomento nuovo che sicuramente in passato non c’era».