Adolescenti a caccia di follower, la psicoterapeuta: «Cercano conferme»

Vita da follower per gli adolescenti che guardano con timore all’intelligenza artificiale, mostrano preoccupazione per le guerre e il cambiamento climatico e si documentano sul sesso, cercando informazioni sul web. È la fotografia degli adolescenti di oggi scattata dal Laboratorio Adolescenza e Istituto di ricerca Iard, un network di ricerca sulla condizione e le politiche giovanili, con il patrocinio della Società Italiana di Pediatria e della Società Italiana di Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza. L’ultima indagine, edizione 2025, evidenzia che l’86,5% degli adolescenti posta foto e reel sui social e il 17,5% lo fa con una certa frequenza, con l’obiettivo di cercare nuovi follower.
I giovani mostrano anche una visione pessimistica del futuro a causa di guerre e cambiamenti climatici: il 62,4% contro il 50% del 2023. Solo poco più di un terzo (37%) si dichiara ottimista. La paura della guerra predomina (53,6%) insieme al degrado ambientale (48,7%). Le ragazze sono più preoccupate rispetto ai ragazzi. La scuola, come ambiente, viene percepito dagli adolescenti-studenti come un luogo “decisamente piacevole” (12%) o “moderatamente piacevole” (60%). Peggiora rispetto agli anni passati, l’atmosfera familiare: i giudizi negativi (44,6%) stanno raggiungendo quelli positivi (54,8%). Nell’intelligenza artificiale gli adolescenti vedono più pericoli (42,2%) che benefici (19,8%), mentre Internet è la prima fonte di informazione sul sesso (39,6%). Il 78% degli adolescenti sostiene di non aver partecipato a challenge (sfide pericolose online).
«Gli adolescenti cercano un report sul sesso su Internet perché purtroppo ultimamente nelle famiglie c’è veramente una dispersione e spesso non è facile trovare uno spazio per il dialogo – commenta la psicoterapeuta Alessia Tombesi -. La figura genitoriale spesso viene percepita dagli adolescenti come occupata dietro ai propri impegni, insomma, sentono che i genitori non riescono più a farsi carico di tante domande e responsabilità. Non è questione di ‘bigottismo’ che potevamo avere generazioni precedenti: gli adolescenti di oggi lamentano che i loro genitori sono sempre occupati, spesso presi da sé stessi o dai loro problemi e quindi non li ritengono un punto di riferimento. Su Internet, invece, possono accedere ad informazioni in maniera più facile, e spesso la ricerca avviene insieme ad altri coetanei, con i quali si confrontano reciprocamente». L’esperta però mette in guardia, perché in alcuni casi le informazioni possono essere inesatte.
«Non solo i giovani» ma anche loro, sono sempre più a caccia di follower «per via della insicurezza che denota questa età e il processo di costruzione di un’identità – personalità. Ovvio che quindi questi ragazzi cerchino delle conferme, che in questo caso arrivano proprio dai follower. E infatti più follower hanno e più si sentono confermati e accettati come individui. Questo innalza l’autostima e aiuta ad affrontare meglio anche il mondo dei pari. Si tratta elementi che incentivano i tratti narcisistici di personalità».
Per quanto riguarda il timore delle guerre è legata alla preoccupazione di un «cambiamento del loro status e quindi dei loro privilegi. C’è anche un tema di empatia verso queste situazioni e un’attenzione per il clima che può incidere sulla loro vita. È un argomento nuovo che sicuramente in passato non c’era».