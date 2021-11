Addio a Simonetta Sensini, storica funzionaria del Comune di Falconara

La donna, 72enne, si è spenta martedì. Era andata in pensione nel 2006. Per 35 anni è stata un punto di riferimento per colleghi, amministratori e utenti

FALCONARA – La città, e in particolare il Comune di Falconara, salutano con commozione e dolore la scomparsa di Simonetta Sensini, storica funzionaria dell’ufficio Ragioneria dell’ente locale, che si è spenta martedì (9 novembre) all’età di 72 anni.

Simonetta, assunta nel giugno 1974, è andata in pensione una quindicina di anni fa, a gennaio 2006. Ma tutti avevano un ricordo vivo di lei, in quanto era stata una bussola per colleghi, amministratori e utenti, sempre pronti a chiederle consigli. Non si era mai sottratta nel mettere a disposizione le enormi competenze apprese nel corso dei 35 anni di servizio, come pure la sua esperienza a servizio della macchina amministrativa.

È stato il Comune, poche ore fa, a rendere nota la drammatica notizia, ricordandola con parole cariche di affetto e commozione. Perché nessuno potrà dimenticare mai il suo sorriso, la sua generosità e la sua disponibilità.