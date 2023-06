Ad Ancona la prima Smashrepression: il corteo partirà oggi alle 17 da piazza Pertini

ANCONA – Ad Ancona, arriva la prima Street Parade: una giornata di musica, festa e rivendicazioni sociali e politiche. L’evento coinvolge cinque carri musicali e tantissimi dj e artist da tutte le Marche ed oltre.

Il percorso partirà oggi (sabato 10 giugno) alle 17, da piazza Pertini, con le prime performance artistiche per attraversare a ritmo di musica il centro della città fino a raggiungere la Fiera della Pesca.

È prevista la partecipazione di cinque carri musicali con musica di vari stili classici e di tendenza: Reggae e Dub, Drum’bass e Electro, Tekno e Techno prog Trance Psy Goa! L’evento è organizzato da un’ampia rete di collaborazione tra singole soggettività e progetti politici e culturali antiproibizionisti, transfemministi, anti-razzisti ed ecologisti delle Marche in collegamento con iniziative analoghe nel resto d’Italia e d’Europa.

Il manifesto del corteo

«La forma della street parade – spiegano dall’organizzazione – si pone in aperta contestazione del decreto legge anti-rave e delle forme di repressione del dissenso e della libera espressione che caratterizzano la destra al governo del paese e della regione e in generale il sistema capitalista in cui viviamo. Rivendichiamo la legittimità e la necessità di aprire spazi di libertà e di riappropriarsi delle strade, fuori dalle logiche del profitto e del controllo».

Il cordone di mezzi e gente – che sarà inevitabilmente bagnato, dato che per il pomeriggio è prevista pioggia – si snoderà tra il centro e le zone portuali e periferiche. Il tragitto è infatti piazza Pertini – piazza Roma – piazza Kennedy – Porta Pia e Fiera della Pesca.

Sarà un corteo che poi – nella mente degli organizzatori – non dovrebbe lasciare traccia di rifiuti. «L’invito è infatti quello di rispettare la città, di lasciare pulito. Sui carri – proseguono – ci saranno a disposizione dei sacchi per i rifiuti, non lasciateli in giro».

Bandito ogni colore di bandiera: «Chiediamo di non portare bandiere di nessuna tipologia e prima di scattare una foto a una persona – concludono – chiederemo il consenso».