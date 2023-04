Ad Ancona arriva Contrasti, la mostra di Gabriele Cesaretti: «Così unisco foto e pittura»

ANCONA – Contrasti, arriva una mostra per il pittore anconetano Gabriele Cesaretti. Si chiamerà “Contrasti” e verrà inaugurata venerdì, 28 aprile. L’esposizione sarà allestita in via San Pietro numero 7, nel cuore dei rioni storici di Ancona.

E qui, dalla sede dell’associazione “Cantina fotografica”, Gabriele Cesaretti, già conosciuto in città per altri lavori, spiega la sua idea: «Il contrasto tra visione fotografica e pittorica, intese non come ostacoli, ma come dialogo».

Quel dialogo che evoca l’epoca «medievale, un dialogo – prosegue – tra due interlocutori che attraverso il loro linguaggio allegorico-morale portano in scena tre personaggi: l’ambiente dell’artista, le sue opere e l’artista stesso».

Per Cesaretti, la pittura è « il mio respiro, il mio modo di vivere, il mio ossigeno, qualcosa di solenne, un’immagine che rimane nell’infinito. Non è né un lavoro né un hobby, è una ricerca scientifico-umanistica che faccio da quando sono bambino».

In via San Pietro, «verranno proposti ben cinque lavori su tavole di 100×170, sette tele di grandezza 40×40 integrate da foto dell’associazione, come strofe poetiche a creare una conversazione realistica d’intensità, a rinfacciare vicendevolmente la propria visione dei tre personaggi, in un contrasto dialogato».

L’esposizione, che può essere visitata il 28, 29 e 30 aprile (e poi a maggio, il 5, il 6 e il 7) è accompagnata dai suoni di Leonardo Giardi. Giardi si dedicherà a «melodie costanti, quasi ipnotiche e alienanti che dialogano con la produzione artistica, che punta invece all’evasione e alla sublimazione. La resistenza opposta tra questi due aspetti dà luogo a un secondo contrasto dialogato che potrebbe essere definito salvifico».

L’esposizione sarà aperta dalle 17 alle 20.30.