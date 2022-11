Acu Marche: «Presteremo assistenza legale alle vittime dell’alluvione»

CIVITANOVA MARCHE – «Intervenire subito, senza attendere l’esito delle indagini. Assisteremo legalmente i cittadini vittime dell’alluvione». Il monito di Acu Marche (Associazione Consumatori Utenti, ndr) che si fa portavoce delle difficoltà delle vittime dell’alluvione che, il 15 e il 16 settembre scorsi, ha colpito violentemente alcuni centri dell’anconetano e del pesarese.

«Siamo al fianco degli alluvionati marchigiani – spiegano da Acu Marche – . Fin dall’indomani degli eventi dello scorso settembre Acu Marche, a fianco della Copam (Commissione popolare alluvione Marche, ndr), si è mossa incontrando cittadini danneggiati, rappresentanti politici, istituzioni. Ancora una volta, purtroppo, l’inefficienza nel tempo della pubblica amministrazione, sia in termini preventivi che di gestione dell’allerta e poi dell’emergenza, ha giocato un ruolo preponderante nella causazione dei danni ingenti inflitti alla popolazione».

I referenti di Acu chiariscono che aiuteranno i cittadini da un punto di vista legale, tramite la consulenza di alcuni professionisti. «Per questo motivo Acu Marche assisterà tutti quei cittadini danneggiati dei vari territori, organizzando vere e proprie azioni collettive e azioni stragiudiziali e giudiziali mettendo a disposizione delle popolazioni colpite non solo la propria esperienza e macchina organizzativa a difesa dei cittadini ma anche avvalendosi di due professionisti di assoluto rigore ed esperienza come gli avvocati Lorenzo Giuliodori e Roberto Paradisi».

E annunciano iniziative pubbliche in favore di quanti hanno perso i propri affetti durante il nubifragio. «Acu Marche – concludono – organizzerà in tutti i territori colpiti incontri e riunioni non solo per spiegare le proprie strategie e per informare i cittadini di quali siano i passi da affrontare per ottenere un risarcimento dei danni, ma anche per mettere a conoscenza la collettività dell’attuale drammatica situazione dei corsi d’acqua esondati e soprattutto delle attuali misure, praticamente inesistenti, per le allerte alluvioni. In tutti gli incontri parteciperanno gli esperti di Acu Marche e i cittadini avranno la possibilità di intervenire anche per comprendere cosa occorre fare fin da subito, senza attendere gli esiti delle indagini della magistratura».