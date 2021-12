«L’ho visto piegarsi e finire in acqua», Martina racconta il salvataggio dell’anziano in mare

ANCONA – «Mi sono tuffata e gli altri mi hanno aiutato a tirarlo su. Lo avevamo visto dall’alto che era in acqua, si era piegato poi si è accasciato». Così Martina Pozzan, 25 anni, racconta il salvataggio di questa mattina al Passetto di Ancona (qui il video).

Lei fa parte del gruppo “Albisti anonimi”, amanti del sole che sorge, e oggi era insieme agli amici, dello stesso gruppo, proprio per ammirare l’alba quando è successo l’imprevedibile. «Eravamo sulla terrazza in alto – prosegue Martina – avevamo notato quel signore vicino all’acqua. Non so cosa gli sia preso, io mi sono fiondata giù per le scale. L’acqua fredda? Lì per lì non ho sentito freddo. Ho nuotato l’ho raggiunto e insieme agli altri ragazzi lo abbiamo tirato su. Dovrebbero farla tutti una cosa così, a me è venuto spontaneo. Adesso spero ce la faccia».

L’81enne è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette. Martina dopo il tuffo gelato si è cambiata ed è andata a lavorare.