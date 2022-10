Accordo tra Prefettura e Provincia di Ancona per i Cas migranti

Intesa per l'utilizzo della Stazione Unica Appaltante provinciale per la selezione degli enti a cui affidare l'esecuzione dei servizi di accoglienza dei migranti

ANCONA – Il prefetto di Ancona Darco Pellos e il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali questa mattina a Palazzo del Governo, hanno siglato un accordo che consentirà alla Prefettura di avvalersi della Stazione Unica Appaltante provinciale per la selezione degli enti a cui affidare l’esecuzione dei servizi di accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale.

L’obiettivo, spiega la nota della Prefettura, è quello di efficienza e celerità dell’azione amministrativa. La Prefettura rende noto di aver scelto di avvalersi della Stazione Unica Appaltante «per la natura, la rilevanza sociale e per la peculiarità delle procedure di gara per la selezione degli enti gestori dei Cas (Centri per l’accoglienza straordinaria)» e anche per assicurare «la massima trasparenza». Alla Stazione Unica Appaltante è affidata l’adozione degli atti conseguenti e di stretta competenza, la Prefettura si riserva, come previsto dalla normativa di riferimento, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (Rup).