Ancona, accoltellamento alla stazione: ferita una donna di mezza età

ANCONA – Una donna di mezza età è rimasta ferita dopo essere stata accoltellata alla spalla da una 24enne cubana che l’ha colpita senza motivazioni apparenti. Il fatto è accaduto ieri sera alla Stazione di Ancona, dove l’intervento tempestivo degli agenti della Polfer ha scongiurato che il gesto potesse avere conseguenze ben peggiori.

La vittima era seduta in una delle panchine per l’attesa che si trovano lungo i binari, quando la giovane, una senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano, si è scagliata contro la donna colpendola con un coltello dalla lama lunga 12 centimetri la quale ha provocato una ferita profonda che ha reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure sanitarie del caso.

Polfer (immagine d’archivio)

Fortunatamente però la donna rimasta ferita non ha riportato gravi conseguenze ed è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Nei confronti della 24enne cubana, già gravata da numerosi precedenti penali, alcuni dei quali sono in attesa di definizione, è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate e porto abusivo di coltello.

La giovane dopo aver colpito la donna ha provato a rivolgere contro se stessa il coltello in un atto di tentato autolesionismo, scongiurato dalla professionalità dei poliziotti Polfer di Ancona che l’hanno dissuasa da quella intenzione, riuscendo a disarmarla e a calmarla.

Gli agenti hanno provveduto al sequestro del coltello e di un paio di forbici con lama da 14 centimetri in possesso della giovane. Le due donne non sarebbero legate da alcuna conoscenza fra loro, in base a quanto emerso.