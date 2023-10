Accendete la tv, Ancona è su ˊLinea Bluˊ: la città su Rai 1 – FOTO

ANCONA – La città è su ˊLinea Bluˊ. L’ultima puntata dello spin-off sulla pesca , ˊLinea Blu Discoveryˊ, è iniziata oggi 21 ottobre, alle 14. Non resta che accendere la televisione sull’1. Il conduttore Rai Fabio Gallo ci porta alla scoperta del capoluogo regionale, intervallandosi con la collega Giulia Capocchi, a Chioggia.

I luoghi interessati dalle riprese sono sia il Passetto sia la Mole Vanvitelliana. Agli Archi, Gallo sta intervistando (in diretta differita, dato che la puntata è registrata, ndr) l’anconetana Giovanna Spina, nonché alcuni personaggi della pesca anconetana.

Spina è una delle donne della pesca dorica. Gallo parlerà del porto, una città nella città, un sistema perfettamente organizzato in grado di garantire a tutta la comunità marinara lavoro e benessere. Qualche anticipazione l’avevamo già data nei giorni scorsi e persino a luglio, in anteprima (clicca qui). Dopo aver raccontato una battuta di pesca con la tecnica della volante a coppie, il conduttore Rai, originario di Roma ma legatissimo a Numana (come ha raccontato a www.CentroPagina.it) visiterà il mercato del pesce azzurro e incontrerà un ricercatore del Cnr. Mimmo cucinerà la pasta con i tipici sughi anconetani. Le puntate sono realizzate in collaborazione con Federpesca.