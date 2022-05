Ancona, l’Accademia Volley cresce ancora: Maraldo new entry nella “famiglia”

ANCONA – Si amplia la famiglia dell’Accademia Volley di Ancona. A fare il suo ingresso è Antonello Maraldo, direttore amministrativo degli Ospedali Riuniti di Ancona e presidente della Fondazione Salesi, che nella struttura societaria è il nuovo responsabile relazioni istituzionali. La società sportiva nell’ultimo periodo ha avviato un processo di crescita e rafforzando della propria struttura, un’opera iniziata lo scorso dicembre con l’ingresso del già parlamentare Emanuele Lodoloni

A Maraldo in particolare spetterà il compito di coinvolgere nuovi partner pubblici e privati con l’obiettivo di condurre il capoluogo marchigiano nei palcoscenici sportivi più in vista. «Antonello Maraldo è un professionista importantissimo, un valido manager che arricchirà notevolmente l’Accademia Volley – le parole del presidente Mario Lanari -. La nostra intenzione, come detto in molte occasioni, è quella di crescere e di scrivere una nuova storia per la pallavolo di Ancona. Sono queste le persone di cui abbiamo bisogno. È un successo e un piacere, per noi, averlo convinto».

«Sono entusiasta di questa nuova sfida – dice Antonello Maraldo -. La proposta mi è stata fatta dall’amico Emanuele Lodolini e dal presidente Lanari, la cui passione per lo sport, e per la pallavolo in particolare, è encomiabile e trascinante. Insieme, subito dopo aver formalizzato questa collaborazione, ci siamo messi a palleggiare in campo, a conferma dell’unità di intenti fra noi. Ho relazioni istituzionali a vari livelli, sia con enti pubblici che con soggetti privati, e vorrei mettere a disposizione della squadra e della città questa mia esperienza, guidato anche dal mio amore smisurato per lo sport. Vivo e lavoro qui, mi sento parte di questa comunità, voglio restituire qualcosa ad Ancona, che mi ha accolto e che ha la fortuna di toccare con mano questa solida realtà sportiva. Cercheremo di consolidare il movimento e incrementare la partecipazione e il coinvolgimento, a prescindere dall’esito dei playoff, che sarà comunque positivo: ne sono convinto. Anzi, approfitto per invitare tutta la città al PalaBrasili sabato prossimo, 14 maggio, ore 17.30, per la gara di ritorno contro la Lazio Pallavolo. Forza ragazzi».

«Antonello Maraldo – riferisce Lodolini – è un onore averlo con noi. Lo ringrazio a nome dell’Accademia Volley. Stiamo lavorando a nuovi ingressi, questa società lo merita. Continua il rafforzamento del sodalizio e procede il progetto “credibilità” che va avanti sul campo, grazie ai coach e al Ds Leonardi, e fuori dal campo attraverso incarichi e collaborazioni con figure di rilievo».