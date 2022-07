Ancona, abusi su una minorenne in un vicolo: condannato per violenza sessuale

ANCONA – Costretta a fare sesso in un vicolo, arriva la condanna a sei anni e mezzo per un 24enne anconetano che oggi fa l’operaio. Il giovane era accusato di violenza sessuale di gruppo su una 16enne. La ragazzina si sarebbe fidata di un suo amico, coetaneo, per seguirlo insieme ad altri due conoscenti, nel centro storico, un sabato pomeriggio di sei anni fa. Quella che doveva essere solo una passeggiata si sarebbe trasformata in una sorta di trappola per la minore. Lontano da occhi indiscreti, il minorenne l’avrebbe costretta ad un rapporto orale. Spettatori gli altri due che lei conosceva appena (uno non è stato mai identificato mentre per il minorenne ha proceduto la Procura minorile).

I fatti si sarebbero svolti a maggio del 2016 e sono venuti a galla dietro le confidenze che la ragazzina aveva fatto ad uno psicologo della scuola Informati i familiari il caso era stato segnalato alla squadra mobile della polizia. Per non farla parlare i ragazzi le avrebbero fatto credere che l’avevano filmata e che il video, se lei avesse raccontato l’accaduto, avrebbe fatto il giro dei suoi amici attraverso internet. Del filmato non c’è stata mai traccia. Tanto però è bastato per far aprire in Procura un fascicolo per violenza sessuale di gruppo.

Ad ottobre 2017 la ragazzina era stata sentita con la formula dell’incidente probatorio, chiesto dal pm Irene Bilotta. Assistita dal centro antiviolenza la minore era rappresentata dall’avvocato Roberta Montenovo e si è costituita parte civile. La condanna per l’imputato, difeso dall’avvocato Fabrizio Del Gobbo, è arrivata oggi al collegio penale presieduto dalla giudice Edi Ragaglia.

Il 24enne dovrà risarcire la vittima di 40mila euro. La difesa farà appello che il giovane si è sempre detto innocente.