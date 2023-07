A14, ennesimo schianto tra Ancona sud e Loreto: ferita una ragazza

LORETO – Un altro incidente in A14 si è verificato stamattina (6 luglio), sempre nel tratto tra i caselli di Ancona sud e Loreto-Porto Recanati, stavolta in direzione nord ma sempre in territorio di Loreto. Erano da poco passate le 9 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia autostradale di Porto San Giorgio, una Lancia si è ribaltata lungo la carreggiata. Al volante una ragazza, 21enne di Macerata, che è riuscita miracolosamente a uscire da sola dalla macchina riportando gravi lesioni ma rimanendo sempre cosciente e vigile. Distrutta la macchina. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento osimano assieme ai mezzi del 118. L’incidente ha mandato in tilt il traffico su quella corsia facendo registrare due chilometri di coda per almeno un’ora. Quattro gli incidenti, compreso questo odierno, che si sono verificati lungo quel tratto in settimana, tra cui quello tragico di sabato scorso (1 luglio) in cui ha perso la vita il 58enne residente a Lodi Francesco Capursi.