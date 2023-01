A14, doppio incidente in nottata tra i caselli di Ancona Sud e Loreto

LORETO – Doppio incidente tra ieri sera e stanotte (14 gennaio) in autostrada, a poche centinaia di metri di distanza. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 21.30 circa per un incendio di un’auto sulla corsia sud, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. La squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio e successivamente a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nel rogo, il conducente è riuscito a scendere dal veicolo quando si è accorto che qualcosa non andava.

L’incidente con i tir coinvolti

Il secondo intervento

Verso le 3.30 poi la squadra dei pompieri è intervenuta per un tamponamento tra due mezzi pesanti sempre sulla corsia sud tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. I Vigili hanno provveduto a fermare la perdita di gasolio che si era sviluppata in seguito all’incidente, con attrezzatura specifica, per poi mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Anche qui nessuno è rimasto ferito.